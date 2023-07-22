لاعب مواطن يقدم كرة القدم في «كبسولة»

تحوّل مهاجم العين والوصل سابقاً، يوسف أحمد، من الملاعب إلى عالم «يوتيوب»، بعدما أنشأ قناة رياضية مختصة في تحليل الكرة العالمية من جانب تكتيكي وأكثر عمقاً، متسلحاً بخبرته كلاعب محترف، في وقت لايزال فيه مواصلاً برنامجه التأهيلي الخاص للعودة إلى الملاعب مجدداً خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأظهر اللاعب قدرات إعلامية في قناته، التي أطلق عليها «كبسولة كروية»، يقدم خلالها تحليلاته بصورة مبسّطة بأسلوبه الخاص.

وقال يوسف أحمد لـ«الإمارات اليوم»: «أتحدث عن أمور فنية وتكتيكية أكثر من خبرية، وأتميز عن آخرين في أنني مارست كرة القدم منذ أن كان عمري سبع سنوات حتى 29 سنة، لذا أتجنب المحتوى الإخباري الذي يتناوله الجميع، وأبحر في الأمور الفنية، لأنني أمتلك المعرفة فيها».

وأوضح: «أتابع الدوري الإنجليزي منذ كنت طفلاً، وأحلم بأن أصبح في المستقبل محللاً رياضياً، إذ لدي هذا الشغف منذ أن كنت صغيراً، لذلك أنا أعمل الآن في شيء أحبه وأشعر بالسعادة، وهذا ينعكس على ما أقدمه في قناتي».

وفيما إن كان سيتجه لتحليل مباريات دوري أدنوك للمحترفين، قال: «لا أعتقد ذلك، ولكن لا أستبعد ذلك في الوقت نفسه.. تركيزي على الدوريات العالمية، خصوصاً الإنجليزي، لأنني أجد نفسي فيها بصورة أكثر، إذ أختار موضوعات الحلقة، وأكتب النص بنفسي، كما أجمع المعلومات من مصادرها الخاصة، وأميل أكثر إلى التفاصيل التكتيكية أكثر من الخبرية، بحكم تجربتي كلاعب كرة، لذا أريد أن أكون مختلفاً عن بقية البرامج التي تركز على الموضوعات الخبرية، من المهم أن أفكر خارج الصندوق، وأن أتعمق أكثر في الجانب التكتيكي».

وعن سبب تسمية القناة «كبسولة كروية»، أكد أن ذلك يعود لكون البرنامج قصيراً، وأنه مثل جرعة الدواء لا تأخذ وقتاً طويلاً، وهي فعّالة في الوقت نفسه، وقال: «يجب أن تكون قصيرة وكافية ومملوءة بالتحليل أكثر».

وكان يوسف أحمد (29 عاماً) من المواهب في خط هجوم العين، إذ حصل على فرصة اللعب مع الفريق الأول منذ 2013، كما شارك مع «الزعيم» في دوري أبطال آسيا وواصل تألقه إلى حين الانتقال لصفوف الوصل في يونيو 2018، بعقد لثلاث سنوات، لكن مشواره توقف بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وحول إمكانية عودته إلى الملاعب، وإن كانت ستجعله يتوقف عن الاستمرار في شغفه، قال يوسف أحمد: «سأستمر، لأنني لا أتحدث عن الدوري الإماراتي، كما أنها قناة على (اليوتيوب)، ولا أتوقع أن هذا الأمر يمكن أن يؤثر في مسيرتي كلاعب.. أنا حالياً في انتظار وصول العروض، لقد بقيت منذ الموسم الماضي بلا ناد، إلا أنني كنت مستمراً في التدريبات مع مدرب خاص، بالتأكيد لدي رغبة جادة في العودة إلى الملاعب في أسرع فرصة ممكنة».

وأضاف: «لاأزال في سن الـ29، ولدي خبرة جيدة في الملاعب، ولايزال الطريق طويلاً أمامي، هنالك لاعبون بمجرد أن واجهتهم ظروف صعبة نجدهم يعتزلون حتى ولو في سنّ مبكرة، وهذا يعود إلى عقليتهم، بالنسبة لي أنا أثق بنفسي، ومع أي فرصة تصلني لن أتردد كثيراً، لأنني كما قلت أريد العودة إلى الملاعب لإثبات قدراتي».

يوسف أحمد:

• «أتابع الدوري الإنجليزي منذ كنت طفلاً، وأحلم بأن أصبح في المستقبل محللاً رياضياً».

• «مازلت في سن الـ29، ولدي خبرة جيدة في الملاعب، ولايزال الطريق أمامي طويلاً».