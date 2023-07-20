منتخب الجوجيتسو يتربع على قمة العالم بـ 8 ميداليات

رفع أبطال المنتخب الوطني للجوجيتسو برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» رصيدهم إلى ثماني ميداليات في بطولة العالم للجوجيتسو المقامة حالياً في العاصمة المنغولية أولان باتور، بمشاركة أكثر من 40 دولة، ليتصدر المنتخب الترتيب العام في اليوم الثاني للمنافسات بإضافته أربع ميداليات جديدة (ذهبيتان وفضية وبرونزية).

وتمكّن البطل خالد الشحي من تحقيق ذهبية وزن 62 كيلوغراماً، مؤكداً تفوقه العالمي في هذه الفئة خصوصاً أنها المرة الرابعة التي يتوج فيها بطلاً للعالم، فيما نجح هزاع فرحان في إهداء الإمارات ذهبية الوزن المفتوح، وحققت شمسة العامري فضية وزن 57 كيلوغراماً، وحصد محمد السويدي برونزية وزن 69 كيلوغراماً.

وقال مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو مبارك المنهالي في تصريحات صحافية: «قدّم لاعبونا اليوم أداء طيباً في مواجهة مجموعة من نخبة الأبطال العالميين، وتميزت النزالات بمستويات فنية رفيعة، وأود أن أشيد بالأداء الرائع للأبطال الذين نجحوا في تخطي عدد من أقوى المنافسين في العالم».

وأضاف: «فئات الأوزان التي شارك فيها أبطالنا وبطلاتنا في منافسات اليوم فرضت منافسة عالية المستوى، وهذا الأمر كان متوقعاً من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي رامون ليموس، الذي درّب اللاعبين على أساليب وتقنيات جديدة استفادوا منها لتحسين أدائهم، وطبقوا التعليمات بشكل دقيق بما قادهم إلى تجاوز جميع التحديات».

وأوضح المنهالي أن «الحصيلة التي حققها المنتخب الوطني في أول يومين تعد ممتازة، لاسيما أن بطولة العالم من أكبر وأقوى بطولات الجوجيتسو على الإطلاق، وهناك تفاؤل كبير بتحقيق المزيد من الميداليات للاحتفاظ باللقب خصوصاً أننا نتصدر التصنيف العام للبطولة».

منافسات اليوم

تقام اليوم منافسات أوزان 56 كيلوغراماً، و77 كيلوغراماً للرجال، و48 كيلوغراماً، و63 كيلوغراماً للسيدات بمشاركة لاعبي ولاعبات المنتخب عمر السويدي، وذياب النعيمي، ومهدي وفراج العولقي، وحمدة الشكيلي، وسارة الحمادي وشمّا الكلباني.

فرحان: الفوز ببطولة العالم له مذاق خاص

قال هزاع فرحان صاحب ذهبية الوزن المفتوح: «إن الفوز في بطولة العالم له مذاق خاص، خصوصاً عندما يتحقق في مواجهة أقوى المنافسين وإخضاعهم الواحد تلو الآخر. كانت توجيهات المدرب رامون ليموس ذات تأثير كبير خاصة في النزال النهائي. أود أن أهدي هذا الإنجاز إلى كل بيت إماراتي، وإلى الذين آمنوا بقدراتنا ومنحونا الثقة للمنافسة في أكبر البطولات العالمية، ونحمد الله أننا كنا عند حسن الظن وحققنا ما كنا نصبو إليه».

العامري: الإنجاز تحقق بعد جهود وتضحيات

قالت شمسة العامري الفائزة بفضية وزن 57 كيلوغراماً: «فخورة بالميدالية التي حققتها، على الرغم من أن الهدف كان الذهب».

وأضافت: «تحقق هذا الإنجاز نتيجة للجهود والتضحيات والاستعداد الجيد على مدار الأشهر الماضية، وأود أن أهديه إلى القيادة الرشيدة وإلى مسؤولي اتحاد الإمارات للجوجيتسو والجماهير ومحبي الجوجيتسو وشعب الإمارات الذي يعشق الريادة».

الشحي: خطط وبرامج اتحاد الجوجيتسو مهدت الطريق للريادة

قال خالد الشحي الفائز بذهبية وزن 62 كيلوغراماً في تصريحات صحافية: «إن الاستعداد الجيد والإمكانيات التي تتوفر للاعبين في الدولة وخطط وبرامج اتحاد الجوجيتسو مهّدت الطريق نحو التفوق والريادة، ورفع اسم الدولة عالياً في هذه البطولة المهمة».

وأضاف: «نتطلع إلى الاستفادة من هذا الإنجاز وتحفيز أنفسنا للاستعداد بشكل أكبر للمنافسات القادمة، ونعد جماهيرنا بأننا سنبقى متعطشين لتحقيق مزيد من الألقاب والأمجاد للوطن».