8 أبطال في دوري قفز الحواجز الصيفي بأكاديمية «بوذيب»

أسفرت نتائج المرحلة الثالثة من «الدوري الصيفي» لقفز الحواجز بأكاديمية «بوذيب»، عن فوز الفرسان مفتاح الظاهري، ومحمد فادي، ومحمد الخاطري، وجمعة الرميثي، ومحمد عويضة الكربي، وخالد الحمادي، ومحمد حمد الكربي، ومحمد أسامة بالأشواط من الأول إلى الثامن على الترتيب.

كما فاز الفارس عبدالله الكربي بالشوط الثالث المخصص للخيول الصغيرة، وذلك في الفعالية التي نظمتها أكاديمية بوذيب في صالة «سلطان الكبرى»، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وشهدت الفعالية ثمانية أشواط بإجمالي جوائز 65 ألف درهم، وأقيمت بمشاركة 175 فارساً وفارسة من الفئات العمرية المختلفة، على ارتفاعات وفئات مختلفة، للأطفال والمبتدئين، والخيول الصغيرة، بالإضافة لفئة المحترفين.

وأكد رئيس قسم التدريب في الأكاديمية، مدير البطولة أحمد الجنيبي أن جولات الدوري الصيفي، أظهرت التطور الكبير في مستوى الفرسان والفارسات، مع تزايد أعداد المشاركين من الفئات العمرية المختلفة، بما يسهم في الارتقاء بقدراتهم، وتطوير مهاراتهم لمصلحة المنتخبات الوطنية.