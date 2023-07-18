4 ميداليات تزيّن صدور أبطال الإمارات في بطولة العالم للجوجيتسو

تقلّد المنتخب الوطني للجوجيتسو برعاية «شركة مبادلة للاستثمار»، أمس، أربع ميداليات (ذهبيتان وفضية وبرونزية) في اليوم الأول من مشاركته في بطولة العالم للجوجيتسو المقامة حالياً في العاصمة أولان باتور عاصمة منغوليا وتستمر حتى 20 يوليو الجاري.

وتوجت البطلة بلقيس الهاشمي بأول ذهبية في تاريخها على صعيد منافسات السيدات (فئة الكبار) في بطولة العالم للجوجيتسو، بعد نجاحها في الفوز بوزن 45 كلغم، وحصد فيصل الكتبي ذهبية وزن 94 كلغم، وحقق سعيد الكبيسي فضية وزن 85 كلغم، ونالت عائشة الشامسي برونزية وزن 45 كلغم.

من جهته، أشاد الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو ورئيس بعثة المنتخب الوطني في البطولة فهد الشامسي، بالإنجاز الذي حققه اللاعبون واللاعبات، وحصدهم عدداً من الميداليات الملونة التي تدعو للتفاؤل بالحفاظ على اللقب، مشيراً إلى أن اللاعبين واللاعبات قدموا أداء رائعاً، يستحق الإشادة، خصوصاً البطلة بلقيس الهاشمي التي حققت إنجازاً تاريخياً على مستوى فئة السيدات بما يعكس نجاح استراتيجية الاتحاد في الكشف عن المواهب وتأهيل الأبطال والبطلات بأعلى معايير الجودة العالمية.

وقال في تصريحات صحافية: «بداية مبشرة لمنتخبنا الوطني في البطولة ونحن متفائلون بقدرة لاعبينا على مواصلة التطور في الأداء خلال اليومين المقبلين، وأهنئ اللاعبين واللاعبات على اعتلائهم منصة التتويج وتحقيقهم لهذا الإنجاز عن جدارة واستحقاق، لاسيما في ظل التطور الهائل للمنتخبات المشاركة الطامحة بقوة لإحراز مراكز متقدمة في المنافسات».

بدوره، قال البطل فيصل الكتبي: «أهدي هذا الإنجاز إلى دولة الإمارات قيادة وشعباً، وإلى أسرة اتحاد الجوجيتسو برئاسة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وإلى كل من يقف معنا ويساندنا في رحلتنا نحو تحقيق الأهداف التي تسعد الوطن».

وتابع:«مازلنا في البدايات، وواثقون بقدرة زملائنا في المنتخب على تحقيق النتائج المرجوة وتعزيز رصيد الإمارات من الميداليات، ولهم كل التوفيق».

وقالت البطلة بلقيس الهاشمي: «مشاعر الفرح لا توصف بتحقيق هذا الإنجاز الكبير بعد انتظار سنوات، لقد عملت بجد خلال الفترة الماضية وخلال المعسكر التدريبي في السويد بإشراف المدرب رامون ليموس الذي يحفزنا على الدوام لاستنهاض طاقاتنا وتقديم الأفضل.. فخورة برفع علم الإمارات على منصة التتويج وعزف السلام الوطني، وتلك المشاعر من الفخر لا تقدّر بثمن».

نزالات اليوم

تُقام اليوم منافسات أوزان 62 كلغم، و69 كلغم، وفوق 94 كجم للرجال، ووزنا 52 كلغم، و57 كلغم للسيدات، وتشهد مشاركة لاعبي ولاعبات المنتخب خالد الشحي، وخالد البلوشي، ومحمد السويدي، وسلطان جبر، وعمار الحوسني، وهزاع فرحان، وحصة الشامسي، وشمسة العامري، وهيا الجهوري.