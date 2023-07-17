دبا الفجيرة يطلق شعاره الجديد.. وهويته البصرية

أطلق نادي دبا الفجيرة الشعار الجديد للنادي ضمن الهوية البصرية الجديدة الهادفة إلى مواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي، وذلك في المؤتمر الصحافي الذي نظمه بحضور رئيس مجلس إدارته أحمد سعيد الظنحاني. وقال الظنحاني في تصريحات صحافية: «إن الشعار الجديد هو الرابع في تاريخ النادي منذ تأسيسه عام 1967، ويحافظ على ألوان النادي بالأزرق السماوي والأبيض، ومسماه (النواخذة) تعزيزاً لمكانته الرياضية والتسويقية، وتسجيله كعلامة تجارية لشركة دبا لكرة القدم تحمي حقوق النادي التجارية والترويجية، وفقاً لأفضل الممارسات الاستراتيجية».

وشدد على أهمية العودة السريعة إلى دوري المحترفين تعزيزاً للنجاحات واستدامتها، مؤكداً ضرورة العمل بروح الفريق الواحد التي تجمع النادي وجماهيره ولاعبيه.