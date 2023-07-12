أجنبي

يفكر أحد أندية المحترفين التي ستخوض منافسات دوري أبطال آسيا المقبلة في قيد لاعب مقيم في خانة اللاعب الأجنبي، بعدما أبدى مدرب الفريق اقتناعه بلاعب مقيم آخر، يرى أنه سيقدم إضافة أفضل من التعاقد مع لاعب أجنبي جديد.

تعاقد

تعاقدت إدارة أحد أندية الدرجة الأولى مع مدرب أجنبي معروف بنتائجه المميزة في المواسم الماضية، لكنها تؤجل الإعلان الرسمي بطلب من المدرب، لأسباب خاصة به.

إحباط

كشف مقربون من لاعب صاعد بأحد أندية دوري المحترفين أن إدارة النادي أبلغت اللاعب قرارها بعدم تجديد عقده، قبيل أيام من موعد سفر الفريق إلى المعسكر الخارجي، ما شكل حالة من الإحباط للاعب الذي كان يستعد للسفر مع الفريق.