ياسر حسن: عائلتي نصحتني بتجديد عقدي مع كلباء

كشف لاعب اتحاد كلباء ياسر حسن، عن تطلعاته في مواصلة تقديم أفضل مردود فني مع «النمور»، خلال الموسم المقبل بدوري أدنوك للمحترفين، والمساهمة في تحقيق أفضل الانتصارات، ويحل في مركز مميز على ترتيب الدوري، مشيراً إلى أن عائلته (والداه وشقيقه لاعب النصر يعقوب حسن) نصحته بتجديد عقده مع كلباء، لكونه محطة كروية مهمة ستساعده في تحقيق طموحاته.

وكانت شركة اتحاد كلباء قد جددت أول من أمس عقد اللاعب حتى 2028.

وقال ياسر حسن لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بأن أحظى بدعم كبير من قبل إدارة شركة اتحاد كلباء ورعاية واهتمام مع زملائي اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وسنعمل بقوة لتحقيق طموح (النمور)، وأتمنى شخصياً أن يحقق إحدى البطولات».

وأضاف: «أتمنى أيضاً الانضمام إلى المنتخب الوطني، والمشاركة معه في كأس أمم آسيا».