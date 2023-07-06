خورفكان يتعاقد مع البرازيلي لورينسي والكاميروني روي

أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي لورينسي رودريغيز لتمثيل الفريق في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، قادماً من نادي البطائح، كما تم التعاقد مع اللاعب الكاميروني ديفيد روي بفئة المقيم، إذ يبلغ من العمر 21 سنة.

في جانب متصل، يواصل الفريق الأول تدريباته تحت إشراف المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري، بعد الانتهاء من مرحلة الفحوص الطبية، على أن يتم في وقت لاحق تدشين المعسكر التدريبي الخارجي، الذي يحتمل أن يكون في سلوفينيا.

وكان مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم قد اجتمعت مع الفريق الأول بحضور اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وذلك تحضيراً للموسم الجديد.