قرار

انتقد جمهور أحد أندية دوري المحترفين قرار إدارة النادي بالاستغناء عن لاعب أجنبي كبير، رغم أنه شكل خلال الموسم الماضي أحد الأعمدة الرئيسة في الفريق.

7 ملايين

تلقى لاعب الوسط الدفاعي لفريق باوك اليوناني، البرازيلي دوجلاس أوغوستو، عرضاً من أحد أندية المحترفين خلال الأيام الماضية، وذكرت صحيفة «إيه سبورت» البرازيلية أن النادي اليوناني حدد سبعة ملايين يورو قيمة بيع خدمات اللاعب.

كبسولة

تحوّل لاعب فريق العين والوصل سابقاً، المهاجم يوسف أحمد، إلى مقدم برامج رياضية، إذ أطلق قناة على منصة «يوتيوب» تحت مسمى «كبسولة كروية»، يقدم من خلالها جرعات فنية للكرة العالمية، وكان لافتاً أن اللاعب أظهر قدرات إعلامية جيدة في التقديم قد تجعله يعتزل كرة القدم لمواصلة شغفه الإعلامي.