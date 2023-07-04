منتخب الشراع الحديث يبحرإلى الجزائرغداً

تتوجه إلى الجزائر صباح غد بعثة المنتخب الوطني للشراع الحديث للانضمام إلى وفد الدولة في دورة الألعاب العربية الـ15، المقررة في الجزائر من الخامس إلى الـ15 من يوليو الجاري، استعداداً لخوض منافسات الإبحار في مياه البحر الأبيض المتوسط على شواطئ العاصمة الجزائر.

وتضم قائمة المنتخب الوطني 10 عناصر يتقدمها البطل العالمي عادل خالد صاحب فضية وبرونزية العالم في منافستي ألكا 7 ماسترز، وألكا 6، وبرونزية آسيا ألكا 7 ماسترز 2023، وبطل الخليج 2022 الذي سيشارك في فئة ألكا 7، إلى جانب البطل سيف الزعابي بطل الخليج في فئة أوبتمست عام 2022، إلى جانب الأبطال خليفة الرميثي وماجد آل علي (أوبتمست)، ومحمد إبراهيم الزعابي وماجد المرزوقي (ألكا 4).

كما تسجل فتاة الإمارات مشاركة بارزة مع المنتخب الوطني للشراع الحديث ضمن وفد الدولة في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة بقيادة بطلة الخليج 2022 في منافسات (ألكا 6 فتيات) ضحى محمد آل بشر وزميلاتها البطلات: مروة الحمادي ومدية النيادي اللتين ستخوضان منافسات أوبتمست، وكاميلا خليفة القبيسي التي ستشارك في منافسات فئة «ألكا 4»، وقد أنهين قبل أيام مشاركات ناجحة في بطولتي آسيا والبارح الدولية.

وقال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث في بيان صحافي: «مجلس الإدارة يثق تمام الثقة بقدرات العناصر التي تم اختيارها لتمثيل رياضة الشراع الحديث ضمن قائمة وفد الدولة المشارك في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة في الجزائر، على تحقيق الإنجازات والعودة بميداليات من المشاركة المرتقبة».