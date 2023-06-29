النصر يعلن التحدي بالتعاقد مع هداف الدوري اليوناني (فيديو)

أعلن نادي النصر الإماراتي تعاقده رسمياً مع اللاعب الدولي الكونغولي سيدريك باكامبو (32 عاماً) مهاجم أولمبياكوس اليوناني، وهداف الدوري اليوناني في موسم 2022-2023، ليؤكد النادي رغبته الجادة في المنافسة على لقب الدوري بعد التعاقد مع 3 لاعبين من العيار الثقيل للمنافسة مع الفريق الموسم المقبل.

ونشر نادي النصر خبر التعاقد مع اللاعب الدولي في حساب النادي الرسمي بموقع تويتر، حيث قام بنشر فيديو للاعب ومجموعة من أبرز أهدافه، وكتب النادي في تعليقه على فيديو اللاعب: "أحلى عيدية.. الفضائي الكونغولي.. هداف الدوري اليوناني.. سيدريك باكامبو نصراوي".

ولم ينشر النادي أي تفاصيل عن قيمة العقد أو مدته ولكن موقع كونغولي كان قد أكد أن العقد المقدم لسيدريك باكامبو سيكون لمدة عامين، براتب يتجاوز مليوني يورو في السنة.

يأتي خبر التعاقد بعد يوم واحد من إعلان التعاقد مع اللاعب الكولومبي كيفن أوغوديلو، قادما من الدوري الإيطالي وقبله بأيام كان قد أعلن عن التعاقد مع الجناح البرتغالي يوري ميديروس، ليكون ثالث صفقة على مستوى اللاعبين الأجانب، مع استمرار المغربي عادل تاعرابت، والصربي سمير ميميفيتش.