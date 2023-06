عيدية نصراوية للجمهور بالتعاقد مع الكولومبي أغوديلو (فيديو)

أعلن نادي النصر رسمياً تعاقده مع اللاعب الكولومبي كيفن أغوديلو، (24 عاما) قادما من نادي سبيزيا الإيطالي لمدة موسمين، ليكون بذلك ثاني صفقات النصر من اللاعبين الأجانب والرابع رسمياُ في الفريق، وذلك بعد فترة من الإثارة بشأن اللاعب الذي ارتبط اسمه بالانضمام إلى النصر السعودي ومرافقة كريستيانو رونالدو.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع "تويتر" فيديو عن اللاعب وقال: "تمت عيدية العميد.. من الدوري الإيطالي إلى دانة الدنيا دبي الكولومبي "كيفن أغوديلو".. نصراوي".

وكانت "الإمارات اليوم" قد أعلنت عن توصل النادي لاتفاق مع اللاعب الكولومبي 24 عاماَ والتوقيع مع اللاعب، في صفقة بلغت قيمتها 2.5 مليون يورو، كما أشارت تقارير إيطالية وسبق أن مثل اللاعب أندية فيورنتينا، جنوى، سبيزيا، وخاض اللاعب مع فريقه الإيطالي الموسم الماضي 35 مباراة ولم يسجل أي أهداف، ويجيد اللعب في جميع مراكز الوسط، وولد كيفن اغوديلو في نوفمبر 1998 بمدينة بوغوتا الكولومبية، والتي بدأ اللعب من خلال ناديه بوغوتا اف سي موسم 2017 2018.

وارتبط اسم اللاعب أيضا بالانتقال إلى النصر السعودي الأيام الماضية، بعد أن خاض اللاعب موسم صعب مع نادي سبيتزيا حيث تمكن من البقاء في الدوري الإيطالي الممتاز بعد الهروب من مراكز الهبوط في الجولات الأخيرة، كما تواجد اللاعب في نادي جنوى الذي كان ينافس في دوري الإيطالي الدرجة الثانية في الموسم الماضي قبل أن يتمكن من حسم الصعود مباشرة للموسم المقبل من الدوري الإيطالي.

