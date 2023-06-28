10لاعبين ولاعبات يمثلون شطرنج الإمارات في «الألعاب العربية»

أعلن الجهاز الفني لاتحاد الإمارات للشطرنج قائمة منتخب الإمارات الذي يشارك في دورة الألعاب العربية بالجزائر، التي تُقام خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو المقبل.

وتضم القائمة 10 لاعبين ولاعبات، حيث يمثل منتخب الرجال (5 لاعبين) هم: سالم عبدالرحمن، وعمر نعمان، وعبدالرحمن الطاهر، وعمران الحوسني، وعمار السدراني. فيما يضم منتخب السيدات (5 لاعبات) هن: وافية درويش، وروضة السركال، ومريم عيسى، وأحلام راشد، وعنود عيسى.

جاء ذلك، خلال اجتماع الجهاز الفني برئاسة سلطان علي الطاهر، وبحضور جميع الأعضاء بالتشكيل الجديد.

واطلع الجهاز الفني على نتائج التصفيات المقامة حالياً لاختيار تشكيلة منتخب الإمارات المشارك في بطولة العالم للشطرنج التي ستُقام في العاصمة الأذربيجانية «باكو» خلال الفترة من 29 يوليو إلى 22 أغسطس المقبلين.