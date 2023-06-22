رأس الخيمة تدشن رحلة استقبال مونديال كرة القدم المصغرة

دشنت إمارة رأس الخيمة، العد التنازلي لانطلاق منافسات بطولة العالم لكرة القدم المصغرة، التي تقام في الملاعب المكشوفة خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى الرابع من نوفمبر المقبلين، بتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة.

وشهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، قرعة دور المجموعات، خلال حفل نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، في منتجع موفنبيك جزيرة المرجان، بحضور عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى الدولة، وكبار المسؤولين، إضافة إلى وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويشارك في البطولة 32 منتخباً، موزعين على ثماني مجموعات، تضم كل واحدة منها أربعة فرق.

وأوقعت القرعة منتخب الإمارات في مجموعة متوازنة، إذ تضم المجموعة الأولى بجانب الإمارات كلاً من الهند وكازاخستان وغانا.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، الأميركي راكي فيليبس، لـ«الإمارات اليوم»: «ملعب المباراة سيتم تشييده في منطقة الحمراء، الرمز السياحي لإمارة رأس الخيمة، وسيكون أول ملعب كرة قدم مطل على البحر تنظم به هذه البطولة».

وعن النقل التلفزيوني المباشر للمنافسات قال فيليبس: «سيكون الإعلام والقنوات الرياضية موجودين، ولدينا خطة في هذا الجانب نطمح لتحقيقها بالتعاون مع القنوات الرياضية الإماراتية، إضافة إلى قنوات الدول التي تشارك منتخباتها، ونتطلع إلى تنظيم بطولة كبيرة تتفوق على النسخة الأخيرة التي أقيمت في أستراليا 2019، والتي فاز بكأسها منتخب المكسيك».

تفوق إماراتي

بدوره، قال رئيس الاتحاد الدولي التشيكي فيليب جود، لـ«الإمارات اليوم»: «اخترنا رأس الخيمة لتكون مكاناً لتنظيم البطولة لكونها قدمت ملفاً متميزاً ومتكاملاً تفوق على بقية الملفات، متفوقة بذلك على المدن المنافسة الأخرى مثل مانيلا وبودابست، كما اخترنا إقامتها في رأس الخيمة لما تتمتع به من جمالية رائعة، وفيها بنية تحتية جميلة، كاشفاً عن «الرغبة خلال المستقبل القريب في تنظيم بطولة كأس العالم للأندية في كرة القدم المصغرة أيضاً، ونطمح أن تكون في دولة الإمارات».

وعن كيفية تأهل المنتخبات للمشاركة في البطولة كشف أنها جاءت بعد تصفيات تمهيدية باستثناء الإمارات التي تأهلت كونها البلد المستضيف.

منتخب الإمارات

أكد رئيس اتحاد كرة القدم المصغرة في الإمارات، المستشار الدكتور ناصر سليمان، أن إشهار الاتحاد رسمياً في الدولة تحت قيد الإجراء في الهيئة العامة للرياضة، وأنه سيتم اعتماده رسمياً قبل انطلاق المنافسات بوقت كافٍ، وأنه تم تكليفه من قبل الاتحاد الدولي لمتابعة اللعبة في الدولة حتى اكتمال الإجراءات الإدارية.

وعن الملعب الذي ستقام عليه البطولة قال: «مجموعة الإمارات التي تضم الهند وكازاخستان وغانا تعد مجموعة متوازنة، وأستطيع أن أقول إن القرعة أنصفت الجميع».

وعن منتخب الإمارات قال: لدينا في الوقت الحاضر 30 لاعباً مواطناً، وسيكون تجمع تدريبي لاختيار الأفضل منهم للمشاركة، وبصدد التعاقد مع جهاز فني يتألف من أربعة مدربين من بينهم مواطنان.

وقال إن مباراة الإمارات مع الهند ستكون جماهيرية بشكل كبير، بفضل حب أبناء الإمارات لتشجيع منتخبهم، وأيضاً الجالية الهندية في الدولة، ما يدعونا لإيجاد حلول تناسب الحضور الكبير المتوقع.

وتوقع أن تشهد المجموعة السابعة حضوراً جماهيرياً كبيراً بسبب وجود ثلاثة منتخبات عربية، هي العراق ومصر وتونس، إضافة إلى أذربيجان في مجموعة واحدة.