توقيع اتفاقية «خيرية - إنسانية» بين مؤسسة الجليلة ومجلس دبي الرياضي

وقّعت مؤسسة الجليلة، مذكرة تفاهم مع مجلس دبي الرياضي لتعزيز جهود القطاع الرياضي في دعم العمل الإنساني والمبادرات الخيرية، كما تم الإعلان عن افتتاح جدار «أبطال الأمل» الذي تم تدشينه تكريماً للرياضيين المتميزين الذين أسهموا في تقديم الدعم لمؤسسة الجليلة. يأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للرياضة 2031 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف زيادة نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية وافتتاح «جدار الأمل»، أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وناصر أمان آل رحمة، الأمين العام المساعد للمجلس، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، وممثلون عن مجلس دبي الرياضي ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية.

وتم الإعلان عن تعيين مؤسسة الجليلة، الرامية للارتقاء بحياة الأفراد من خلال الابتكارات الطبية، شريكاً خيرياً رسمياً لمجلس دبي الرياضي، بهدف دعم التعاون المشترك بين الطرفين في إطلاق وتنفيذ المبادرات التي من شأنها دعم العمل الخيري في مجال الرياضة، ونشر ثقافة ممارسة النشاط البدني والمشاركة الحيوية بين أفراد المجتمع. وقال الدكتور عامر الزرعوني في تصريح صحافي: «الأعمال الخيرية لها قدرة استثنائية على إحداث تغيير إيجابي دائم. ويرمز التعاون بين مؤسسة الجليلة ومجلس دبي الرياضي، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية للارتقاء بصحة أفراد المجتمع، من خلال اعتماد نموذج حياة صحية أساسه الرياضة والنشاط البدني».

وأضاف: «تُشكل الرياضة منصة مثالية للوصول إلى مئات الآلاف من الأشخاص لتعزيز نمط حياة صحي، كما أنها تفتح المجال أمام تشجيع التبرعات للأغراض الخيرية. ويسعدنا انضمام العديد من أساطير الرياضة لدعم رسالتنا وجهودنا، ومن المُلهم أن يكون هناك رياضيون عالميون يسَخِّرون شعبيتهم وتأثيرهم لإحداث فارق إيجابي في المجتمع. ونثق بأن جدار تكريم أبطال الأمل سيكون له إرث لا يُنسى للرعاية والعطاء وتمكين الأجيال القادمة».

من جانبه، عبر سعيد حارب عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، وقال في تصريح صحافي: «يلعب نجوم الرياضة أدواراً كبيرة ليس على مستوى تحقيق النتائج وإسعاد جماهيرهم وحسب، وإنما أيضاً على صعيد دعم المبادرات المجتمعية والرياضية والإنسانية وتسليط الضوء على جهود المؤسسات الوطنية ذات النفع العام وفي مقدمتها مؤسسة الجليلة».

وأضاف حارب: «شهدت الفترة الماضية تعاوناً ناجحاً بين مجلس دبي الرياضي ومؤسسة الجليلة لتحقيق أهداف مجتمعية وإنسانية، وستشهد الفترة المقبلة تعاوناً أكبر ليتناسب مع تنامي أدوار المجلس والمؤسسة في خدمة القضايا الإنسانية، وتعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات في مجال تقديم ودعم المبادرات الخيرية والجهود العلمية لخدمة الإنسانية».

وأسهم العديد من الرياضيين العالميين في دعم الأعمال الخيرية لمؤسسة الجليلة، بينهم النجمان السابقان لمنتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد، ميشال سالغادو والحارس إيكر كاسياس، وكذلك النجم الهولندي السابق كلارنس سيدورف ومدرب فنون القتال المختلط خافيير مينديز، إلى جانب مجموعة متميزة من نجوم تلك الرياضات، بما في ذلك إسلام ماخاتشيف وهادي الحسيني، وفهيمة فلكناز أول ملاكمة إماراتية.

تم الإعلان عن تعيين مؤسسة الجليلة شريكاً خيرياً رسمياً لمجلس دبي الرياضي، بهدف دعم التعاون المشترك بين الطرفين.