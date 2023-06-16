معايشة فنية للمدرب المواطن عبدالله مسفر في الدوري الإنجليزي

كشف مدرب حتا في الموسم الماضي الدكتور عبدالله مسفر عن أنه سيبدأ معايشة فنية مع أحد أندية الدوري الإنجليزي خلال اليومين المقبلين.

وقال مسفر لـ «الإمارات اليوم»: «أتطلع لمعايشة فنية متكاملة المواصفات للاستفادة من البيئة الرياضية المتطورة في الدوري الإنجليزي لتعزيز خبرتي الرياضية في كرة القدم»، موضحاً أنها «ليست المرة الأولى بل سبقتها معايشات أخرى في الدوري الإنجليزي باعتباره الأفضل في المستوى الفني وتطبيقات الكرة الحديثة التي يبدع من خلالها نادي مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا».

وبخصوص وجهته المقبلة، بعد انتهاء مهمته بقيادة حتا والفوز باللقب والصعود معه للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، قال مسفر: «لا توجد أي عروض في الوقت الحاضر لأن التأخر في حسم موقفي مع نادي حتا أدى إلى ضياع فرص عدة كانت أمامي والتي اعتذرت عنها لرغبة حتا باستمراري مع الفريق وبعد نهاية فترة المعايشة الفنية سأدرس أي عرض يأتيني وحسب الظروف».

وأضاف: «العلاقة مع النادي ممتازة ولكن هناك اختلاف في وجهات النظر وشروط التعاقد أدت إلى اعتذاري عن إكمال المهمة وكل التحية لإدارة وجمهور نادي حتا».

وعن رؤيته لما يحتاجه دوري الدرجة الأولى ليواصل تحقيقه للمكاسب الإيجابية قال مسفر: «توجد عوامل مهمة لرسم آلية أفضل لمواعيد المباريات على عكس الموسم الماضي الذي لم تتخلله توقفات للاستراحة والاستشفاء بعد أن لعبت الفرق مبارياتها بدون توقف طوال الموسم والتوقف أقيمت خلاله مباريات دور الـ32 لكأس رئيس الدولة إضافة إلى حاجته للدعم من كل الجوانب لرفع قيمته السوقية فضلاً عن الدعم الإعلامي الأفضل وفي المجمل دوري الدرجة الأولى بحاجة لتأمين ظروف أفضل».

وتطرق مسفر إلى تجربته مع حتا، مشدداً على أنها كانت من التجارب المثالية بالنسبة له كونها تزامنت مع إقامة موسم استثنائي بعدد الفرق المشاركة والمباريات وقال: «أشعر بسعادة غامرة لمختلف المكاسب المتحققة مع (الإعصار) منها استكشاف لاعبين موهوبين وحسم الصعود بشكل مبكر وتقديم مستويات فنية مميزة».

وعن متطلبات دوري الدرجة الأولى، تمنى أن يتم العمل على تعزيز مكاسب نجاحه ومنها الدور الإيجابي الذي لعبته فرق الأندية الخاصة سيتي و«غلف إف سي» وتذليل الصعوبات التي واجهت الدوري ومنها عدم النقل التلفزيوني والحاجة لتوفير العوامل المشجعة لعودة الجمهور للمدرجات، كما أعتقد أن تقليل عدد الأجانب والمقيمين سيكون في مصلحة كرة الإمارات لكون ذلك سيسمح للاعب المواطن بأخذ فرصته والبروز والاستفادة من لاعبي أندية المحترفين الذين من المهم أن يأخذوا فرصتهم مع أندية الدرجة الأولى.

وأثنى على مستوى الكثير من اللاعبين الموهوبين في دوري الأولى وخصوصاً نادي حتا وقال إنه يعتز بتوظيف مجموعة من اللاعبين المواطنين في المراكز التي يتميزون بها ومنهم خلفان النوبي، وقال: «بالنسبة لحارس المرمى سالم خيري أعتبره من مواهب المستقبل، استقدمته من نادي الجزيرة وتم تطويره بالشكل الذي يبشر بخير كبير في الكرة الإماراتية».

عبدالله مسفر:

«اختلفت مع حتا على شروط التعاقد فاعتذرت عن إكمال المهمة».

«دوري الدرجة الأولى يحتاج إلى آلية أفضل لمواعيد المباريات».