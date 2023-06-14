مربط الريماس يحصد ذهب فيسوفو الدولية لجمال الخيول

حصد مربط الريماس للخيول العربية ذهب بطولة درع فيسوفو الدولية لجمال الخيول العربية 2023 التي اختتمت الأحد الماضي في إيطاليا، حيث رفع راية الإمارات بين مرابط الدول المشاركة من مختلف القارات، وذلك مع واحدة من مئات التحف الأصايل من إنتاج مربط دبي للخيول العربية، المهرة الذهبية «دي ريعانة»، وهي من الأيقونة الأغزر إنتاجاً عالمياً الفحل «إف إيه إل رشيم» ومن الفرس «دي رنانة».

وتعتبر بطولة درع فيسوفو الدولية إحدى أقوى البطولات المصنفة ضمن الفئة «سي» حسب لوائح منظمة الإيكاهو، والتي فرضت نفسها كبطولة متميزة تنال دعم المرابط العالمية الرائدة وفي مقدمتها مربط دبي للخيول العربية.

واستطاعت المهرة «دي ريعانة» التفوق على مجموعة من المهرات المتبارية في فئة تتمتع بأعلى مواصفات الجمال الأصيل، ومن العمر ذاته ثلاث سنوات.