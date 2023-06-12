المجلس التنسيقي للرياضة يستعرض استراتيجية القطاع

استعرض المجلس التنسيقي للرياضة خلال اجتماعه الأول لعام 2023 برئاسة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس التنسيقي للرياضة، أبرز مستجدات الساحة الرياضية الإماراتية، وعلى رأسها إطلاق استراتيجية القطاع الرياضي حتى عام 2031، وتحديد آلية عمل مرنة تعزز التنسيق والتعاون بين مؤسسات القطاع الرياضي، بهدف تنفيذ مشروعات ومبادرات الاستراتيجية، بما يصب في الارتقاء بواقع الرياضة الوطنية، وزيادة القدرة على تحقيق إنجازات رياضية أولمبية وعالمية لدولة الإمارات خلال الفترة المقبلة.

وقال بيان صحافي: «شارك في الاجتماع الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، والأمين العام للهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، وممثلون عن الجهات ذات العضوية على الصعيدين الاتحادي والمحلي».

وأكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أهمية اعتماد استراتيجية القطاع الرياضي 2031 من قبل مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

من جانبه، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إن استراتيجية القطاع الرياضي 2031 تؤسس لمرحلة جديدة متقدمة في مسيرة الحركة الأولمبية والرياضية على حد سواء، وكذلك في ما يتعلق بالنخبة الرياضية الاحترافية والرياضة المجتمعية.

وناقش الاجتماع ملف رياضة النخبة الإماراتية وتم عرض خطة مشاركة الدولة في أولمبياد باريس 2024 من قبل لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي، حيث تقام حالياً المنافسات التأهيلية لمعظم الرياضات، وتهدف اللجنة إلى زيادة عدد المتأهلين لأولمبياد باريس 2024، وتعزيز فرص الرياضيين الإماراتيين في تحقيق مزيد من الإنجازات، بما يسهم في ترسيخ حضور دولة الإمارات على الخارطة الرياضية العالمية.