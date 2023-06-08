إعلان شروط ومعايير جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي

أُعلن أمس عن شروط ومعايير الدورة الأولى لجائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي، في مؤتمر صحافي عُقد في بيت الحكمة بالشارقة، برعاية من قرينة حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة رئيسة جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي.

وتشمل الجائزة أربع فئات هي: فئة الريادة الرياضية وتضم أفضل رياضي وأفضل رياضي صاعد وأفضل رياضي شاب، وفئة شركاء المستقبل وتشمل أفضل مؤثر إعلامي وأفضل ناشط في المحافل الرياضية وأفضل صانع للفرص الرياضية وأفضل موجه رياضي وأفضل أسرة وأفضل مؤسسة داعمة رياضياً وأفضل مؤسسة داعمة مادياً، وفئة إنجاز العمر، وأخيراً فئة شخصية العام التي أحدثت طفرة في المجال الرياضي والتي يختارها مجلس الأمناء. وسيستغرق البرنامج الزمني للدورة الأولى سبعة أشهر تتم فيها عمليات المراجعة والفرز والمفاضلة، وصولاً إلى إعلان الفائزين وتكريمهم في حفل الختام.

وشعار الجائزة مستوحى من عناصر عدة، أهمها حرف «ج» الدال على اسم سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أما سعف النخيل فيعكس معنى الاستدامة وفي الوقت ذاته يعبر عن الأصالة والهوية. وللجائزة هوية مؤسسية قوية ترتكز على أربعة محاور هي: «نكتشف – نحفز – نمكن – لنؤثر».

وخصص مجلس أمناء الجائزة موقعاً إلكترونيا خاصاً بالجائزة للتسجيل بسهولة ويسر في مختلف فئات الجائزة، هو www.sjsa.ae».

وبهذه المناسبة صرحت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بكلمة جاء فيها: «في جميع مناطق إمارة الشارقة تتوافر المساحات الآمنة والمزودة بالملاعب والمعدات الرياضية لمرتادي ضواحي الإمارة، فنحن محظوظون باهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بنشر ثقافة الحياة الصحية التي تخلق أبطالاً في القطاع الرياضي المحلي، ووقوف سموه على احتياجات المجال الرياضي، وتحديداً أصحاب الإنجازات الرياضية، لتبقى شعلة الشغف لديهم موقدة تحصد إنجازاً تلو الآخر. وها قد آن لتلك الجهود التي استمرت تُنجِز في الخفاء أن يتم الاحتفاء بها كما تستحق، وبإطلاق (جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي) سنحرص على تعريف المجتمع بهذه الشخصيات لتصبح مثالاً يحتذى به، ولتخلق جيلاً يؤمن بأهمية الإنجاز الرياضي، وينشر هذا الشغف بين أقرانه وفي نطاق مجتمعه».