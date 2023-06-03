عملية ناجحة لحارس «الصقور» مروان الخديم

أجرى حارس مرمى فريق الإمارات مروان الخديم عملية جراحية في مستشفى «الفقيه الجامعي» للتعافي من الرباط الصليبي الذي تعرض له خلال مشاركته مع «الصقور» في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى وتكللت العملية بالنجاح بإشراف الدكتور الألماني أوييه.

وقال الخديم لـ«الإمارات اليوم»: «العملية نجحت وأحتاج لمرحلة زمنية محددة للعلاج يلي ذلك فترة أخرى للاستشفاء خلال المرحلة المقبلة، وأتطلع للعودة القوية لتمثيل (الصقور) في الموسم المقبل لدوري المحترفين، وأتقدم بالشكر لجميع من ساندني وأسهم بنجاح العملية وأسرتي وجمهور الفريق».