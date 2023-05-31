تعرف إلى أبرز الأحداث الرياضية عقب نهاية دوري المحترفين (فيديو)

شهد الشارع الرياضي عدداً من الأحداث الرياضية الهامة التي أربكت حسابات العديد من الفرق والأندية رغم ختام دوري المحترفين الإماراتي بتتويج شباب الأهلي بالقب بعد غياب 7 مواسم، ولكن رغم ذلك كان هناك العديد من الأحداث التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت حديث الجمهور.

وتأتي في مقدمة هذه الأحداث استقالة رئيس اتحاد الكرة وعقد جمعية عمومية طارئه لتشكيل مجلس جديد، إضافة إلى رحيل المدرب الأبرز البرتغالي غارديم عقب تتويج فريقه شباب الأهلي باللقب، كما أثار النجم التونسي فراس بالعربي الغموض حول موقفه في البقاء مع عجمان بعد أن أنهى الموسم وهو أفضل صانع أهداف، إضافة إلى غموض موقف مدرب الشارقة الروماني كوزمين بعد أن أحرز 3 ألقاب مع فريقه.

مدرب عجمان، غروان، أثار الجدل حيث أنه قد يغادر البرتقالي عقب دفع الشرط الجزائي ويعتبر فريق النصر أقرب الفرق المرشحة للتعاقد مع المدرب، كما جاءت مواجهات العين والشارقة في نهائي كافة بطولات الموسم بخلاف الدوري لتكون مفاجأة جديد والغريب أن الغلبة كانت للملك دائماً.

وإلى الأن لم يعلن شباب الأهلي عن مدربه الجديد، إضافة إلى الوصل وأيضا النصر والجزيرة وعدد من الأندية وهو ما يثير القلق فنياً على بعد الفرق الموسم المقبل.