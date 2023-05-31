رحيل

أبلغ لاعب في أحد أندية دوري المحترفين لكرة القدم ناديه عبر وكيل أعماله برغبته في الرحيل، رغم تمسك النادي به، نظراً لتلقيه عرضاً مغرياً من نادٍ آخر.

«شيشة»

قال لاعب معتزل في أحد الدوريات الأوروبية لصحيفة بريطانية، إن لاعباً أجنبياً في دوري المحترفين، رفض الانتقال إلى ليفربول بسبب حبه لتدخين «الشيشة»، مشيراً إلى أن اللاعب انتقل إلى الإمارات بسبب عدم قدرته على الالتزام بالتدريبات الشاقة.

تجديد

يدرس مدرب نجح في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى تجديد عقده مع فريقه الحالي، على الرغم من تواضع المميزات التي يحصل عليها، وذلك رغبة منه في الحفاظ على الاستقرار الفني والذهني للفريق.