قادش يسعى لإعادة مهاجم الشارقة إلى الدوري الإسباني

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن نادي قادش الإسباني يرغب في التعاقد مع مهاجم الشارقة باكو ألكاسير خلال فترة الانتقالات المقبلة، مؤكدة أن لاعب فياريال السابق يرغب في العودة إلى «الليغا» عقب خوضه موسماً واحداً مع «الملك».

وأوضحت صحيفة «إي إل غول ديجيتال» أن اهتمام قادش بضم باكو ألكاسير مستمر منذ الموسم الماضي، لافتة إلى أن النادي الإسباني حاول التعاقد معه عقب انتهاء عقده مع فياريال، ولكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً اختار الانضمام إلى الشارقة.

وأضافت أنه عقب المستوى الجيد الذي ظهر به ألكاسير مع «الملك» تجدد الاهتمام من جانب قادش الذي راقب مستوى اللاعب على مدار الموسم، ويرى أنه حافظ على مردوده الذي ظهر به في المواسم الماضية في «الليغا».

في المقابل، أكدت أن الدولي الإسباني الذي خاض مع «لاروخا» 19 مباراة وأحرز 12 هدفاً يسعى إلى العودة إلى إسبانيا مجدداً، ولكن يرتبط ذلك بموافقة نادي الشارقة الذي يرتبط مع اللاعب بعقد حتى يونيو 2025، إذ كان قد انضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر في أغسطس الماضي بعدما فسخ عقده مع فياريال.

يُذكر أن لاعب برشلونة وفالنسيا وبروسيا دورتموند السابق شارك مع الشارقة في 25 مباراة من إجمالي 26 جولة في الدوري وأحرز ثمانية أهداف، بينما أسهم في فوز «الملك» بأربعة ألقاب هي كأس رئيس الدولة لنسخة الموسم الماضي إلى جانب ثلاثة ألقاب للموسم الحالي هي كأس السوبر وكأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووفقاً لموقع ترانسفير ماركت المختص بسوق انتقالات اللاعبين تبلغ القيمة السوقية للمهاجم الإسباني ثمانية ملايين يورو، ما يمنح الشارقة فرصة الحصول على مكاسب مادية في حال الموافقة على رحيل اللاعب وبيعه إلى قادش، خصوصاً أنه انضم إلى «الملك» في صفقة انتقال حر.