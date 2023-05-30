«نمران 211» بطل «القفال» للمرة الثانية

بدعم ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، توج الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر طاقم السفينة «نمران 211» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة علي المرزوقي بطلا لسباق النسخة الـ32 من سباق القفال للمسافات الطويلة والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، ويعتبر التتويج الثاني للسفينة بعدما كانت قد اصطادت لقب 2021.

وكرّم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم طاقم السفينة «الطف 9» لمالكها محمد راشد الرميثي وبقيادة النوخذة يوسف الحمادي والتي حصلت على المركز الثاني في السباق وكذلك صاحب المركز الثالث طاقم السفينة «زلزال 25» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة مروان المرزوقي وصاحب المركز الرابع طاقم السفينة «العديد 30» لمالكها محمد راشد مصبح الرميثي وبقيادة أبنه النوخذة راشد وصاحب المركز الخامس طاقم السفينة «الشقي 96» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وبقيادة النوخذة خلف المري.

وشهد السباق الذي سبقه تحدي كبير للجنة المنظمة والمشاركين في التغلب على أجواء الحليج العربي المتقلبة حيث نجحت اللجنة في اختيار الموعد المناسب لتأتي الانطلاقة ناجحة وسط سرعات رياح مناسبة بمشاركة 125 سفينة تجمعت قبالة جزيرة صير بونعير ورفعت اشرعتها البيضاء تبحر نحو جزيرة القمر خط النهاية الأول لمسافة تصل الى 26 ميلا بحريا قطعها طاقم السفينة العديد 30 أول الواصلين في زمن قدره 02.18.03 ساعة.

وبدأت بعد ذلك مرحلة حاسمة في صراع اللقب الغالي حيث تنوعت سرعات الرياح وظهرت خبرات اهل البحر والنواخذة لتتغير الحسابات في المقدمة ويظهر اكثر من منافس ليخطف طاقم السفينة نمران 211 الناموس مسجلا زمنا قياسيا جديدا في السباقات الخاصة بالقفال بتسجيله توقيت 04.45.10 ساعة

دبي - الإمارات اليوم



نتائج السباق

1- نمران 211

2- الطف 9

3- زلزال 25

4- العديد 30

5- الشقي 96

راشد بن حمدان يهنئ الفائزين

ثمن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الدعم الكبير الذي يحظى به السباق من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي واهتمام سموه باستمرار الحدث والذي دشنه المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- عام 1991.

وهنأ رئيس نادي النصر الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام مالك السفينة نمران 211 بالانتصار والتتويج للمرة الثانية في المواسم الثلاثة الأخيرة مشيداً بجهود نوخذة وطاقم السفينة خلال مراحل السباق الطويل وتصدر مشهد الختام مسجلا زمنا قدره 4:45:10 ساعة.

كما قدم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم التهنئة الى اللجنة العليا المنظمة والمشرفة على السباق والى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على التنظيم الرائع للحدث الذي يعد مسك ختام الموسم الرياضي البحري 2022-2023 ويقام بالتزامن مع احتفال النادي باليوبيل المرجاني ومرور 35 عاما على تاسيسه.

19 بطلا منذ 1991

برز في تاريخ وسجلات سباقات القفال منذ تأسيسه عام 1991 وحتى النسخة الثلاثين العام الماضي 19 بطلا حيث لم تقدم النسخة رقم 32 بطلا جديدا وعاد اللقب فيها الى طاقم السفينة نمران الذي فاز طاقمها بالبطولة للمرة الثانية (2021 و2023).

وعانق اللقب في النسخة الأولى القارب العوير 47 (1991) وتوالى بعدها بروز عدد من الأسماء في سماء الإنجازات منها القاربين فارس 46 (1992) والأزيب 22 (1993) ثم السفن منصور 36 وبراق 30 (4 مرات) وسردال 83 (مرتين) والجيون 17 و داس 45 والرائد 92 والزير 16 (4 مرات) وغازي 103 (5 مرات) وأطلس 12 والقفاي 4 وزلزال 25 (3 مرات) والساحل 31 وبراق 33 والشقي 96 وحشيم 199.

السجل

1991: العوير 47 (43 قدما )

1992: فارس 46 (43 قدما )

1993: منصور 36 (43 قدما )

1993: الأزيب 22 (60 قدما)

1994: براق 30 (60 قدما)

1995: براق 30 (60 قدما)

1996: سردال 83 (60 قدما)

1997: سردال 83 (60 قدما)

1998: الجيون 17 (60 قدما)

1999: داس 45 (60 قدما)

2000: الرائد 92 (60 قدما)

2001: براق 30 (60 قدما)

2002: براق 30 (60 قدما)

2003: الزير 16 (60 قدما)

2004:غازي 103 (60 قدما)

2005: الزير 16 (60 قدما)

2006:غازي 103(60 قدما)

2007: أطلس 12 (60 قدما)

2008: الزير 16 (60 قدما)

2009: القفاي 4 (60 قدما)

2010: زلزال 25 (60 قدما)

2011: دلما مارين 16 (60 قدما)

2012:الساحل 31 (60 قدما)

2013: غازي 103 (60 قدما)

2014: براق 33 (60 قدما)

2015: غازي 103 (60 قدما)

2016: زلزال 25 (60 قدما)

2017: زلزال 25 (60 قدما)

2018: غازي 103 (60 قدما)

2019: الشقي 96 (60 قدما)

2021: نمران 211 (60 قدما)

2022: حشيم 199 (60 قدما)

2023: نمران 211 (60 قدما)