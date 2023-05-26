مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإمارات والأولمبياد الخاص الإماراتي

وقَّع الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات أحمد الشامسي، والمدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي طلال الهاشمي، مذكرة تفاهم تستمر على مدار عام كامل لترويج وتنظيم سلسلة من الفعاليات على مستوى الإمارات كجزء من "برنامج مدارس الأبطال الموحدة" التابع للأولمبياد الخاص الإماراتي.

وتأتي مذكرة التفاهم بالتزامن مع نهائيات الدوري الرياضي الموحد للأولمبياد الخاص الإماراتي في القرية الرياضية 321 بجزيرة الحديريات.

ويعد "برنامج مدارس الأبطال الموحدة" مبادرة متكاملة للمدارس بدءاً برياض الأطفال وانتهاءً بالجامعة، حيث تهدف إلى تعزيز الدمج الاجتماعي للطلبة من أصحاب الهمم وتطوير بيئة مدرسية تتسم بالانفتاح وقبول الاختلاف، وذلك باستخدام ثلاثة عناصر رئيسية، وهي: الرياضات الموحدة، والقيادة الشبابية الدامجة، والمشاركة الفعّالة ضمن المجتمع المدرسي. وتساهم هذه الاستراتيجية في توحيد جميع الطلبة سواء من أصحاب الهمم أو غيرهم، باستخدام الرياضة بهدف تحقيق الدمج الاجتماعي وإحداث تغيير إيجابي في سلوكيات الطلبة.

وتدعم بدورها مؤسسة الإمارات "برنامج مدارس الأبطال الموحدة" كمؤسسة رائدة في مجال العمل التطوعي والتأثير الاجتماعي في الدولة من خلال تنفيذ برنامج تطوعي تفاعلي يمتد على مدار عام كامل لدعم وتسهيل إقامة فعاليات "برنامج مدارس الأبطال الموحدة" على امتداد دولة الإمارات، بما في ذلك فعاليتي الرياضة الموحدة والروبوتات الموحدة.



وحول هذه الشراكة الاستراتيجية، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات أحمد الشامسي: "لطالما أولت مؤسسة الإمارات اهتماماً كبيراً بدعم أنشطة الأولمبياد الخاص، وذلك منذ قيامها بدور محوري في ألعاب الأولمبياد الخاص العالمي عام 2019. وتأتي أنشطة تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم على رأس أولويات المؤسسة. ونسعد بالعمل مع الأولمبياد الخاص لترسيخ شراكة مستمرة ومستدامة، من شأنها أن تحقق السعادة والدمج لطلاب المدارس على امتداد الدولة وإشراك المواهب المتنوعة لمتطوعينا في برنامج مهم يحقق تغييراً إيجابياً في حياة الأفراد".

ومن جانبه، قال المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي طلال الهاشمي: "سعداء بالتعاون والشراكة مع مؤسسة الإمارات ودورها الإيجابي في دعم مسيرة برامج وأنشطة الأولمبياد الخاص للمرحلة المقبلة، وعلى وجه التحديد "برنامج مدارس الأبطال الموحدة" وأهميته الكبيرة في تعزيز الدمج المجتمعي في بيئة تحتضن الجميع".

وأضاف: "تمثل الشراكة امتداد مهم في مسيرة الأولمبياد الخاص وحرصه الدائم على تعزيز الشراكات المثمرة التي تصب في مصلحة خططنا الطامحة للدمج الاجتماعي، وتسخير كل السبل لأصحاب الهمم، وتعزيز النمط الإيجابي في السلوكيات وجودة الخدمات المقدمة لهم عبر مجموعة متكاملة من المبادرات والعمل على توظيف الرياضة كعنصر فاعل في استراتيجيتنا لخلق بيئة نشطة ومؤثرة في مشوار حياتهم".

كما أعرب الهاشمي عن فخره بهذه الشراكة المميزة مع مؤسسة الإمارات التي تولي اهتماماً كبيراً ودعماً مهماً لبرامج الأولمبياد الخاص، مشيداً بجهودها المخلصة وحرصها على دعم أهداف الأولمبياد الخاص الإماراتي في الفترة المقبلة.

وكانطلاقة أولية لهذه الشراكة، خصص 92 متطوعاً وقتهم ومواهبهم لدعم نهائيات الدوري الرياضي الموحد بين 15 و16 مايو الجاري، حيث التقى 240 طالباً وطالبة من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، من أصحاب الهمم وغيرهم، لخوض المنافسة على مدى يومين في كرة القدم الخماسية وتنس الريشة في القرية الرياضية 321 في أبوظبي.