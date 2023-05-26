5 ميداليات لمنتخب الخماسي الحديث في جنوب شرق آسيا

حقّق منتخب الإمارات للخماسي الحديث إنجازاً تاريخياً بحصوله على خمس ميداليات متنوعة، في أول مشاركة خارجية له ببطولة جنوب شرق آسيا (الليزر رن والترياثل). وأقيمت البطولة على شواطئ مدينة باتايا التايلاندية، بمشاركة 13 دولة آسيوية.. ونجح لاعبو منتخب الإمارات في حصد خمس ميداليات، عن طريق كل من صالح السويدي (ذهبية وفضية) وجاسم العبدولي (فضية) في مسابقة الليزر رن (جري ورماية)، واللاعب أحمد راشد سالم (ذهبية) وحمد عيسى الدوسري (برونزية) في مسابقة الترياثل (جري ورماية وسباحة).

ومن جهتها، اعتبرت رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، رئيس بعثة الإمارات في البطولة، الدكتورة هدى المطروشي، أن ما حققه المنتخب يعد إنجازاً حقيقياً وانطلاقة رائعة لنشاط الاتحاد في أول مشاركة خارجية له.

وقالت المطروشي: «لم يكن أحد يتخيل تحقيق هذا الإنجاز علاوة على أننا لم نكن مطالبين بتحقيقه في أول مشاركة، وهو ما رفع الضغوط عن لاعبينا الذين بذلوا قصارى جهدهم لإثبات كفاءاتهم، وترجمة جهودهم المبذولة طوال الفترة الماضية».