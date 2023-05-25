منصور بن محمد يستقبل فريق حتا بطل دوري الدرجة الأولى

هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أعضاء مجلس إدارة فريق نادي حتا واللاعبين والطاقم الفني والإداري للفريق، بمناسبة فوز النادي بلقب أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، وعودته للمشاركة في النسخة المقبلة لدوري أدنوك للمحترفين، ليكون بذلك النادي الرابع من دبي الذي يشارك في البطولة.

وأكد سموه أن فوز حتا بلقب دوري الدرجة الأولى جاء ثمرة خطة عمل طموحة وتعاون فعال بين مجلس دبي الرياضي ونادي حتا، وتتويجاً لتوجيهات الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، وجهود مجلس إدارته والجهازين الإداري والفني والمدرب الوطني واللاعبين، مطالباً سموه إدارة ولاعبي حتا بالاستعداد الجيد للموسم المقبل، وتقديم مستويات رفيعة من الأداء تتناسب مع قوة المنافسة في دوري المحترفين وتؤهلهم للاستمرار في البطولة الأقوى.

وأشار سموه إلى أن الفوز يسهم في استكمال جهود التطوير الذي تشهده منطقة حتا على الصعيد الرياضي، أسوة ببقية أوجه التطور الكبير الذي طال قطاعات البنية التحتية والمشاريع التنموية والسياحية والرياضية، وغيرها من القطاعات الحيوية، بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس مجلس دبي الرياضي، بحضور مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وفد نادي حتا بمناسبة تتويج الفريق بطلاً لدوري الدرجة الأولى عن موسم 2022-2023. وحضر اللقاء، الذي عُقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعلي محمد عبيد البدواوي، رئيس مجلس إدارة نادي حتا وشركة حتا لكرة القدم، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأعضاء مجلس إدارة نادي حتا وشركة حتا لكرة القدم، وأعضاء الجهازين الإداري والفني للفريق بقيادة المدرب الوطني د. عبدالله مسفر، ولاعبو الفريق.

وصافح سموه وفد النادي من المسؤولين والمدربين والإداريين واللاعبين، معبراً عن سعادته بفوزهم بلقب الدرجة الأولى والصعود لدوري المحترفين.

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة نادي حتا عن عميق الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لما قدمه سموه لأعضاء الفريق خلال اللقاء من كلمات التحفيز والتشجيع، ودعم سموه لنادي حتا، ما أسهم في تحقيق الإنجاز الرياضي المهم. وقال إن فوز الفريق بلقب دوري الدرجة الأولى والعودة للمشاركة في دوري المحترفين جاء نتيجة العمل بروح الفريق الواحد، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي.

رئيس مجلس دبي الرياضي:

• «التتويج بالبطولة ثمرة خطة عمل طموحة وجهد جماعي لأعضاء مجلس إدارة نادي حتا واللاعبين والطاقم الفني والإداري».