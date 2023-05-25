فريق شباب الأهلي لكرة اليد يتعاقد مع المصري مهاب سعيد

كشف عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في شباب الأهلي مشرف كرة اليد، ماجد أهلي، عن التعاقد مع المصري مهاب سعيد، كلاعب مقيم (فئة الشباب)، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد، استعداداً لنهائي كأس رئيس الدولة، بعد غد، أمام الشارقة. وقال ماجد أهلي لـ«الإمارات اليوم»: «التعاقد مع مهاب سعيد جاء على سبيل الإعارة، قادماً من الأهلي المصري، وسينضم إلى قائمة الفريق في نهائي الكأس، بجوار التونسي ريان بن محمود، والجزائري عبدالقادر رحيم المقيد عن (فئة المقيم)». وأكد أن «الفريق يستعد بقوة للمباراة النهائية، ويطمح إلى إحراز اللقب، والتأهل إلى البطولة الخليجية في 2024 والساعين إلى استضافتها في دبي». ويمتلك مهاب سعيد إمكانات كبيرة كلاعب في الخط الخلفي على الجهة اليمنى، وسبق له خوض تجربة احترافية مع نادي نيم الفرنسي».