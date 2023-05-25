اتحاد الكرة يعقد جمعية عمومية الثلاثاء المقبل

حدد اتحاد الإمارات لكرة القدم الثلاثاء المقبل عند الساعة الـ11 صباحاً موعداً لعقد الجمعية العمومية غير العادية رقم 2 لسنة 2023، وذلك لتعديل النصوص الخاصة بالإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات ومتطلباتها لضمان إتمامها على أكمل وجه، علماً أن هذه الجمعية ستسبق عقد الجمعية العمومية الخاصة بانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة، عقب استقالة الشيخ راشد بن حميد النعيمي من رئاسة الاتحاد، بعد تعيينه نائباً لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي إن الجمعية العمومية ستعقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد حدد في اجتماعه الأخير، برئاسة النائب الأول لرئيس الاتحاد عبدالله الجنيبي، الذي تولى رئاسة الاتحاد مؤقتاً، عقد جمعية عمومية انتخابية لانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد للاتحاد بعد 90 يوماً، وذلك وفقاً للائحة، على أن يتم إرسال الدعوات للأندية الأعضاء قبل 60 يوماً من موعدها، علماً أنه لا يحق للمجلس الحالي تمديد الفترة بعد مرور الـ90 يوماً المقررة وفقاً للائحة.