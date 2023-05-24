شباب الأهلي لكرة اليد يتعاقد مع المصري مهاب سعيد

كشف عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، مشرف كرة اليد في النادي، ماجد أهلي، عن التعاقد مع المصري مهاب سعيد كلاعب مقيم (فئة الشباب) لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد، استعداداً لمباراته الهامة أمام الشارقة السبت المقبل في نهائي كأس رئيس الدولة.

وقال ماجد أهلي لـ "الإمارات اليوم": "التعاقد مع مهاب سعيد جاء على سبيل الإعارة، قادماً من الأهلي المصري، على أن يتم قيده في فئة المقيم عن مرحلة الشباب، لينضم مهاب إلى قائمة الفريق في نهائي الكأس، بجوار المحترف التونسي ريان بن محمود الرباط، والجزائري عبدالقادر رحيم المقيد عن فئة المقيم لمرحلة الرجال".

وأوضح: "استعدادات الفريق تسير وفق الوتيرة المطلوب لخوض المباراة النهائية، وطموحاتنا كبيرة في التتويج باللقب والتأهل إلى البطولة الخليجية المقبلة في 2024 والساعين لاستضافتها في دبي". وأضاف: "يمتلك الدولي مهاب سعيد بخبرات كبيرة كلاعب في الخط الخلفي على الجهة اليمنى، وسبق له ان خاض تجربة احترافية على مستوى عالٍ، فتحت الطريق أمامه للانتقال إلى الدوري الفرنسي مع فريق نادي نيم".