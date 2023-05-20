«الصقور» يحتفل بـ «الصعود» بعد فوز كبير على فرسان هسبانيا

اختتم فريق الإمارات، أمس، مشاركته في موسم الدرجة الأولى باحتفالية «الصعود» إلى دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بفوز كبير على فرسان هسبانيا بنتيجة 3-1 في اليوم الأول (أمس) من الجولة الختامية، على أن تقام بقية مباريات الجولة اليوم، وكان الإمارات حجز بطاقة الصعود في الأسبوع الماضي، لكنه بعد لقاء فرسان هسبانيا احتفل بالصعود، وتم تتويجه بالميداليات الفضية.

وعزز «الصقور» من رصيده في دوري «الهواة» بالنقطة 71 في وصافة الدوري. وقام بتتويج لاعبي الفريق أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، بحضور يوسف عبدالله البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، وعدد من المسؤولين.

وسجل لـ«الصقور» أحمد عيسى في الدقيقة 34، والبرازيلي دياجو فارياس (42)، ومواطنه ليذيري سيلفا (45+1)، بينما سجل هدف فرسان هسبانيا البرازيلي مارلون كوستا (80). وهذا الصعود هو الرابع لفريق الإمارات إلى «المحترفين»، وكان ذلك في موسم 2009، ثم في 2013، وهو الموسم الوحيد الذي صعد فيه بطلاً للدوري، ثم عاد وصعد في الموسم 2021، وفي الموسم الحالي 2023.

وأسفرت نتائج بقية المباريات التي أقيمت أمس عن فوز الفجيرة على العربي بثلاثة أهداف لهدفين، وهي النتيجة نفسها لفوز مصفوت على بينونة، بينما فاز دبا الحصن على الذيد برباعية نظيفة.

ويختتم دوري الدرجة الأولى بإقامة أربع مباريات الساعة السادسة والربع مساء اليوم: يلعب فيها حتا مع سيتي وتشهد تتويج «الإعصار» بلقب الدوري والميداليات الذهبية للمركز الأول، حيث كان حتا قد حسم الصعود مبكراً قبل جولتين من الختام، ويلتقي غلف إف سي مع الرمس، والجزيرة الحمراء مع مسافي، والتعاون مع الحمرية.

يختتم اليوم موسم «الهواة»، حيث يتوج فريق حتا بلقب الدوري عقب لقائه سيتي.