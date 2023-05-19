فريق الإمارات يحتفل بـ"الصعود" الرابع بفوز كبير على فرسان هسبانيا

اختتم فريق الإمارات اليوم مشاركته في موسم الدرجة الأولى باحتفالية "الصعود" إلى دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بفوز كبير على فرسان هسبانيا بنتيجة 3-1 في اليوم الأول من الجولة الختامية، على أن تقام باقي مباريات الجولة غدا. وكان الإمارات حجز بطاقة الصعود في الأسبوع الماضي، لكنه بعد لقاء فرسان هسبانيا احتفل بالصعود، وتم تتويجه بالميداليات الفضية للمركز الثاني.

وعزز "الصقور" من رصيده في دوري "الهواة" بالنقطة الـ71 في وصافة الدوري. وقام بتتويج لاعبي الفريق، أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، وبحضوريوسف عبد الله البطران رئيس مجلس ادارة نادي الإمارات، وعدد من المسؤولين.

وسجل لـ"الصقور" أحمد عيسى في الدقيقة 34، والبرازيلي دياجو فارياس (42)، ومواطنه ليذيري سيلفا (45+1)، بينما سجل هدف فرسان هسبانيا البرازيلي مارلون كوستا (80). وهذا الصعود الرابع لفريق الإمارات إلى "المحترفين"، وكان ذلك في موسم 2009، ثم في 2013، وهو الموسم الوحيد الذي صعد فيه بطلا للدوري، ثم عاد وصعد في الموسم 2021 وفي الموسم الحالي 2023.