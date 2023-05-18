شباب الأهلي يواجه العين غداً في نهائي كأس الشباب

تأهل العين وشباب الأهلي إلى المباراة النهائية لكأس الشباب تحت 18 سنة، بعد فوز العين على الوحدة بأربعة أهداف دون رد، وشباب الأهلي على الجزيرة بأربعة أهداف مقابل هدف، في نصف النهائي الذي أقيم أول من أمس. وسجل أهداف العين حازم محمد (هدفين) وعبدالكريم تراوري (هدفين). وفي اللقاء الثاني، سجل لشباب الأهلي عبدالعزيز الأصبحي وأدريا إنجلادا وكوليبالي وسعيد علي، فيما سجل للجزيرة سيف محمد. وتُقام المباراة النهائية الساعة 6:10 مساء يوم غد على ملعب ذا سيفنز بدبي.