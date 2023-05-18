الكعبي

أعلن المعلق الرياضي المخضرم علي سعيد الكعبي على حسابه الشخصي في «تويتر»، انتهاء علاقته مع شركة أبوظبي للإعلام، عقب مسيرة طويلة في التعليق على المباريات والأحداث الرياضية، مبدياً سعادته بالفترة التي عمل فيها داخل المؤسسة.

احتفالات

مازالت الاحتفالات في دبي متواصلة بفوز شباب الأهلي بلقب الدوري، إذ فوجئ عدد من رواد بعض المقاهي القريبة من النادي بتقديم خصومات على المشروبات بنسبة 20% من إجمالي الفاتورة، احتفاء بإنجاز «الفرسان»، مع قيام بعض المقاهي بوضع ملصقات وصور خاصة باللاعبين والجهاز الفني لحظة تسليم درع الدوري.

عودة

يبحث لاعب في رياضة فردية العودة إلى اللعبة مجدداً بعد توقّف فترة قصيرة، عقب تدخل بعض المسؤولين في اللعبة، من أجل إقناعه بالعودة إلى التدريبات وتمثيل المنتخب مرة أخرى، والمشاركة في البطولات المهمة المقبلة.