راشد بن حمدان يطلع على استعدادات النسخة الـ32 لسباق القفال

أعرب الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي عن تمنياته بالتوفيق للجنة العليا المنظمة والمشاركين في النسخة الـ32 لسباق "القفال" والذي يقام برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ينطلق السباق المخصص للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما، خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو الجاري.

وأكد الشيخ راشد بن حمدان أن وصول السباق التاريخي إلى النسخة الـ32 يؤكد عمق الرسالة التي أرسى دعائمها مؤسس الحدث المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - طيب الله ثراه - عام 1991 من أجل المحافظة على أرث وماضي الآباء والأجداد وتذكير الأجيال المتعاقبة بكفاحهم أيام رحلات الغوص.

واطلع الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على آخر التجهيزات والتحضيرات لانطلاقة الحدث المرتقب من قبل وفد اللجنة العليا المنظمة لسباق النسخة رقم 32 والذي ضم كلا من سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة وراشد ثاني العايل المهيري وعلي سعيد بن ثالث عضوي مجلس الإدارة ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي ومحمد فضل السعدي.

ووقف الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على جهود نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والشركاء الداعمين من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية لإنجاح السباق وتأمين سلامة المشاركين خلال تنقلهم من شواطئ الدولة إلى جزيرة صير بونعير نقطة انطلاق السباق استعدادا للعودة من هناك بعد إعلان انطلاقة السباق وتوجه السفن حينها نحو خط النهاية في شواطئ دبي مرورا بجزيرة القمر خط نهاية المرحلة الأول والإبحار لمسافة تزيد عن 50 ميلا بحريا.

على صعيد متصل أعلنت اللجنة العليا المنظمة للسباق فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق النسخة الثانية والثلاثين وأخطرت الملاك والنواخذة ذبفتح باب التسجيل ودعتهم إلى استكمال كافة المستندات والأوراق المطلوبة وتقديم قوائم الأطقم المشاركة وإبراز الأوراق الثبوتية.