الجنيبي رئيساً مؤقتاً لاتحاد الكرة إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد

قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعه الطارئ الذي عقده أمس بمقر الاتحاد في دبي، وبحث خلاله المستجدات الخاصة باستقالة الشيخ راشد بن حميد النعيمي من رئاسة الاتحاد، تولي النائب الأول لرئيس الاتحاد عبدالله ناصر الجنيبي رئاسة الاتحاد مؤقتاً، ومنحه كل الصلاحيات الممنوحة للرئيس، وذلك إلى حين الدعوة لعقد جمعية عمومية خلال 90 يوماً لانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة. وأكد مجلس الإدارة استمرار العمل في الاتحاد حسب البرامج المقررة.

ووجه مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال الاجتماع الشكر إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي على فترة العمل التي قضاها رئيساً للاتحاد، منذ تولي المجلس الحالي مهامه في يناير من العام 2020 خلال الدورة الانتخابية 2020 - 2024.

وقال الأمين العام لاتحاد الكرة محمد بن هزام الظاهري في تصريحات صحافية عقب الاجتماع: «المجلس قرر وفقاً لنص المادة 99 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة تولي النائب الأول للرئيس عبدالله ناصر الجنيبي رئاسة الاتحاد إلى حين الدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وسيتم إرسال الدعوات الخاصة بعقد الجمعية العمومية إلى الأندية الأعضاء في اتحاد الكرة، قبل موعد عقد الجمعية العمومية بـ60 يوماً».

يذكر أن نائب الرئيس الأول هو عبدالله ناصر الجنيبي، ونائب الرئيس الثاني حسين السهلاوي.

وأشار أمين عام اتحاد الكرة إلى أنه لا يحق لمجلس الإدارة الحالي تمديد فترة الـ90 يوماً الخاصة بعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

المجلس الحالي يستمر في عمله حتى الدعوة إلى عقد «العمومية» خلال 90 يوماً لانتخاب مجلس إدارة جديد.