الإعلان عن روزنامة الموسم الجديد الأسبوع المقبل

أكد المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، وليد الحوسني، أن من المقرر الإعلان عن روزنامة الموسم الجديد 2023-2024 في الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أنه تم بشكل مبدئي

تحديد موعد انطلاق الموسم في أغسطس المقبل. وقال الحوسني لـ«الإمارات اليوم» إن الموسم الحالي حقق نجاحات عديدة، موضحاً: «المستوى الفني ارتفع بشكل كبير، خصوصاً أن الفوارق الفنية بين الأندية تقلصت، لذلك المنافسة كانت قوية بين أكثر من فريق على اللقب، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن القول إن التجربة أو الموسم ناجح بنسبة 100%».

وأضاف: «نسعى دائماً إلى التطوير والوصول إلى الأفضل، وستتم مناقشة السلبيات التي حدثت لتجنبها وعلاجها في الموسم المقبل». أما بالنسبة إلى روزنامة الموسم الجديد، فقال: «اللجنة الفنية عقدت ورشة مع الأندية، وتم طرح بعض التواريخ بشكل غير رسمي، إذ من المتوقع أن يبدأ الموسم في أغسطس المقبل، حيث إنه من المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن المواعيد المعتمدة في الأسبوع المقبل».

وعن أبرز التحديات التي ستواجه رابطة المحترفين في الموسم الجديد، خصوصاً أنه سيشهد إقامة كأس آسيا 2023 في قطر، قال: «هذه التحديات تعودنا عليها في كل موسم، بسبب أجندة البطولات القارية والخليجية، وروزنامة الاتحاد الدولي، إلى جانب البطولة العربية، ونحن كفريق عمل نعمل وفقاً لضوابط محددة، نحافظ من خلالها على آلية اختيار مواعيد مباريات المسابقات المحلية، وأن تقام في وقت مناسب للجمهور، وأن نقلل عملية إيقاف المسابقة التي تكون خارجة عن إرادتنا».

تم تحديد انطلاق الموسم المقبل بشكل مبدئي في أغسطس.