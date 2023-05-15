جمهور شباب الأهلي يختار جارديم نجم موسم «فرسان دبي»

اعتبر مشجعون لشباب الأهلي أن الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2022-2023 يعد الأغلى والأصعب في مسيرة النادي، مؤكدين أن هناك فرقاً بقيمة الشارقة والعين والوحدة، امتلكت مقوّمات بشرية من لاعبين مواطنين وأجانب، أفضل من قائمة شباب الأهلي، لكن «الفرسان» استطاعوا أن يتوّجوا باللقب بفضل العمل الجماعي كفريق واحد.

وقال عدد من مشجعي شباب الأهلي لـ«الإمارات اليوم» إن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، هو نجم الموسم للفريق، مؤكدين أنه من يقف وراء تحقيق لقب الدوري، بسبب قدرته العالية على تقديم فريق جماعي مميز، سواء على مستوى التنظيم الدفاعي أو الهجومي، كما أشادوا بدعم الإدارة وقدرتها على تخفيف الضغط على الجهاز الفني واللاعبين، خصوصاً في الأمتار الأخيرة من البطولة.

واختاروا كارتابيا ويحيى الغساني نجمي الفريق بلا منازع على مستوى الأجانب والمواطنين، مؤكدين أن شباب الأهلي بحاجة إلى دعم الفريق بعدد ليس بالقليل من اللاعبين لتقديم فريق قوي في الموسم المقبل، قادر على المنافسة في كل البطولات، وفي مقدمتها أبطال آسيا.

وقال هيثم عبدالملك، إن إدارة النادي قامت بعمل كبير ليصل الفريق في النهاية إلى منصة التتويج، سواء بالتعاقد مع جارديم، ومنح الفرصة للاعبين الشباب، ودعم الفريق في أوقات صعبة. وأضاف: «في اعتقادي أنه على صعيد الميدان، جارديم كان النجم الأبرز وعرف (بحنكته) كيف يُدير أغلبية المباريات بنجاح».

وشدد على أن شباب الأهلي بحاجة إلى التعاقد مع لاعبين من أصحاب المستوى المتميز ليكونوا إضافة حقيقية للفريق في الموسم المقبل. وقال: «أتمنى أن يكون مهاجم الجزيرة، علي مبخوت، على رأس أولويات الصفقات التي تُخطط الإدارة لاستقطابها».

واتفق معه سعود بن شالات على أن جارديم استطاع أن يصنع من التشكيلة الحالية في شباب الأهلي فريقاً مخيفاً، تخشاه كل الفرق، رغم النواقص التي كان يعانيها الفريق على مدار الموسم. وقال: «حققنا لقباً غالياً لأنه جاء على حساب فرق كان استعدادها أفضل من شباب الأهلي وتحديداً على مستوى الأسماء الموجودة في تشكيلتها، وأتمنّى من الإدارة ألا تغفل عن ضم صفقات جديدة».

أما المشجع عبدالرحمن الجناحي فأكد أن الفريق كان أكثر الأندية جدية للفوز باللقب، وما ساعده على ذلك أنه لم يكن مرشحاً قوياً في بداية الموسم، بعد أن اتجهت الترشيحات للشارقة والوحدة والعين. وتابع أن «وجود مدرب بحجم جارديم ساعد على حسم اللقب لمصلحتنا».

وأخيراً امتدح سعيد الزرعوني، العمل الذي قام به جارديم، حتى وصل معه في نهاية الموسم إلى منصة التتويج.

وقال: «جارديم اتسم بقدراته العالية على إحداث الفارق في كل مباراة، خصوصاً على مستوى التغيرات التي كان يُجريها وكانت تمنح الفريق الفوز ومواصلة المشوار نحو المنافسة، أتمنى ألا يخرج هذا المدرب من النادي، ويكون هناك دعم له من جانب الإدارة، بصفقات تضمن استمرارية المنافسة على كل البطولات».

مشجعو شباب الأهلي يطالبون بدعم الفريق بصفقات مميزة لكي يستمر منافساً بقوة على كافة الألقاب في الموسم المقبل.