"إتيرنال هوب" تحلق بلقب "أوكس تريال ستيكس" البريطاني

ظفرت المهرة "إتيرنال هوب" المملوكة لـ "غودولفين"، بلقب سباق "أوكس تريال ستيكس" المصنف ضمن فئة "ليستد" وجرى اليوم السبت لمسافة 2400 متر على الأرضية الاصطناعية لمضمار لينغفيلد البريطاني، ويعد بمثابة الشوط التحضيري لسباق "الأوكس" الإنجليزي للمهرات من عمر الثلاث سنوات الذي يقام الشهر المقبل على مضمار "أبسوم".

وأضافت "إتيرنال هوب" تحت إشراف المدرب شارلي آبلبي، في حصد انتصارها الثاني على التوالي على الأرضية الاصطناعية، عقب فوزها فبراير الماضي في سباق للمهرات المبتدئات على مضمار "شيلمسفورد" البريطاني.

واحتاجت "إتيرنال هوب" بقيادة فارسها وليام بيوك، إلى دقيقة و21 ثانية و50 جزء من الثانية، لقطع خط نهاية سباق "أوكس تريال ستيكس" بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين و30 ثانية و89 جزء من الثانية، بفارق الطول وربع الطول عن أقرب منافساتها المهرة "بي هابي" بإشراف المدرب الإيرلندي الخبير أبدين أوبراين والتي تولى قيادتها الفارس ريان مور للمركز الثاني، وذهب المركز الثالث للمهرة "فيراري كوين" المملوكة لجابر عبدالله بإشراف المدرب شارلي جونسون وقيادة الفارس ريتشارد كينغسكوت.