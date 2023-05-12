الظفرة يصطحب دبا إلى «الهواة».. ويمنح «البقاء» للبطائح

انتهت أمس، فصول دراما «صراع البقاء» بين فريقي البطائح ودبا الفجيرة في دوري أدنوك للمحترفين، إذ ابتسمت الجولة الأخيرة للبطائح الذي انتزع البقاء، على الرغم من خسارته من مضيفه فريق العين بنتيجة 5-2، بينما فرط دبا في الفرصة الذهبية، ولم يستغل خسارة البطائح، فاكتفى بالتعادل بنتيجة 1-1 أمام ضيفه الظفرة، ليعلن هبوطه رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى.

وبهذه النتيجة رافق دبا الظفرة إلى «الهواة»، بعد أن احتل «النواخذة» المركز قبل الأخير بـ20 نقطة، بينما رفع الظفرة رصيده إلى 12 نقطة، لكنه كان قد هبط رسمياً قبل هذه الجولة. في المقابل، انتزع العين الوصافة بالنقطة الـ54. في المقابل ظل البطائح في المركز الـ12 ليستمر بين «المحترفين» وظل بنقاطه الـ21. وكان البطائح يحتاج إلى الفوز، بغض النظر عن نتيجة دبا أمام الظفرة، بينما كان «النواخذة» في حاجة إلى الفوز وانتظار خسارة البطائح. لكن البطائح خسر، بينما دبا لم يستطع الفوز، ما جعل البطائح يستفيد من فارق النقطة ويبقى في «المحترفين».

وانتظر لاعبو البطائح خمس دقائق كاملة عقب نهاية مباراتهم أمام العين، إذ اجتمعوا حول هواتفهم لمتابعة ما تبقى من مباراة منافسهم دبا، وكانت فرحتهم كبيرة بعد أن تعثر دبا، ليضمن البطائح البقاء رسمياً. وقص العين شريط أهداف المباراة مبكراً وتحديداً في الدقيقة الثانية بواسطة الدولي الأوكراني يارمولينكو بتسديدة قوية من داخل الجزاء، وضاعف أصحاب الأرض رصيدهم بإحراز الثاني في الدقيقة 20 بواسطة المهاجم الدولي التوغولي لابا كودجو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضاً.

وواصل «الزعيم» ضغطه ما ساعده في تسجيل الثالث في الدقيقة 1+45 عبر لابا كودجو الذي أمن بذلك لقب هداف الدوري برصيد 28 هدفاً، ليتفوق بفارق هدف على نجم الجزيرة علي مبخوت. وتحسن أداء البطائح مع انطلاقة الشوط الثاني قليلاً ونجح في تقليص الفارق بواسطة البرازيلي لورينسو دو في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، لكن أصحاب الأرض عادوا مجدداً وسجلوا الرابع بواسطة يارمولينكو في الدقيقة 60. واستفاق الضيوف مجدداً وسجلوا الهدف الثاني عبر الكاميروني اناتول بيرتراند في الدقيقة 69 لكن العين عاد ووسع الفارق بالهدف الخامس عن طريق البرازيلي سانتوس في الدقيقة 79.

وفي مباراة دبا والظفرة، افتقد «النواخذة» للمسة الأخيرة، رغم ظهوره في الشوط الأول الأكثر استحواذاً وهجوماً، لكن من دون فاعلية، بينما كانت هجمات الظفرة أكثر خطورة. ورغم هجمات دبا لكنها افتقدت للمسة الأخيرة بينما شكلت تسديدات الظفرة من خارج الجزاء خطورة كبيرة، ومنها تسديدة وليد القروي التي مرت جنب القائم في الدقيقة 22، بعدها بثلاث دقائق سجل الظفرة هدفه عن طريق عبدالله الرفاعي بكرة رأسية، مستفيداً من تقدم حارس المرمى محمد سالم.

واندفع دبا بهجمات متتالية، وأبعد عبدالله سلطان كرة خطرة من أمام مرماه في الدقيقة 39. وكاد الظفرة يتقدم بهدف آخر لولا أن تسديدة منصور إبراهيم وهو داخل الجزاء ذهبت خارج المرمى في الدقيقة 45+2.

وفي الشوط الثاني ومن أول محاولاته سدد عمر عامر كرة رأسية أبعدها حارس الظفرة عبدالله سلطان ببراعة في الدقيقة 47، ونتيجة للضغط الهجومي سجل دبا هدف التعادل عن طريق البرازيلي جاندير بعد تسديدة رائعة من خارج الجزاء في الدقيقة 52. وكاد دبا يحصل على ركلة جزاء، لكنها لم تحتسب بعد العودة إلى «الفار» في الدقيقة 65. ورغم الدقائق الـ10 للوقت بدل الضائع، لكن النتيجة لم تتغير وسط صدمة في صفوف لاعبي دبا.