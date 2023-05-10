«الظاهرة» يحتفل بالصعود إلى «الثانية»

كرّم مجلس إدارة نادي الظاهرة، الفريق الأول لكرة القدم بمناسبة تأهله إلى الدرجة الثانية، في أول موسم له بالدرجة الثالثة في احتفالية نظمها بمقر النادي بمباني المجموعة العلمية المتقدمة بمنطقة سويحان في أبوظبي، بحضور الرئيس التنفيذي خليفة النعيمي، ومدير النادي راشد النعيمي، حيث تم تسليم الفريق بجهازيه الإداري والفني واللاعبين الميداليات الفضية، بجانب شهادات شكر وتقدير، وأقيمت مأدبة غداء للفريق بهذه المناسبة.

من جهته، قال خليفة النعيمي في تصريحات صحافية: «إن هذا النجاح في أول موسم للفريق بالمسابقات الرسمية لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة لتعاون الجميع ولروح الفريق الواحد التي استهل بها (الظاهرة) الموسم، واستمر محافظاً عليها حتى النهاية السعيدة».

وأضاف: «بدايتنا كانت بسيطة عبر الدورات الرمضانية، ومن ثم الانضمام لأندية اتحاد الكرة عبر بوابة أندية الدرجة الثالثة، والتأهل إلى الدرجة الثانية الذي يمثل خطوة جيدة في مشوار طويل ينتظر الفريق في المواسم المقبلة، وهدفنا كإدارة هو تواجد الفريق الدائم على منصات التتويج.. نهنئ اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وثقتنا كبيرة في أن القادم سيكون حافلاً بالتميز».