إداري

رفض إداري ناد حقق الفوز في الجولة 25 من الدوري، دخول لاعب منافس إلى غرفة الملابس، وطلب منه الانتظار خارج الغرفة إذ أبدى اللاعب رغبته في توضيح سوء الفهم الذي حدث مع أحد اللاعبين أثناء المباراة.

رغبة

أبلغ وكيل لاعب أجنبي إدارة النادي برغبة اللاعب بتمديد عقده لكن الإدارة التزمت الصمت ولم ترد على طلب الوكيل كونها غير راضية عن المردود الفني الذي قدمه اللاعب خصوصاً أن الفريق جاء بمركز متأخر بعيد كثيراً عن التوقعات.

ملاحظات

تجاوب رئيس مجلس إدارة أحد الأندية المميزة هذا الموسم مع مشجعين للنادي عقب مباراة الفريق في الجولة 25، بالاستماع إلى ملاحظات المشجعين حول مردود بعض اللاعبين والمدرب، مشيراً إلى أن إدارة النادي تدرس كل الاحتمالات وتحترم آراء الجمهور.