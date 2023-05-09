منصور بن محمد: القطاع الرياضي في دبي يشهد نمواً بسبب البنية التحتية القوية والبيئة الجاذبة

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن القطاع الرياضي في دبي يشهد نمواً مستمراً متعدد الأوجه لا سيما في مجال استضافة وتنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية، والمعسكرات التدريبية للفرق الدولية في مختلف الألعاب، بفضل ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية قوية ومرافق رياضية وسياحية وخدمية وملاعب عالمية المستوى، علاوة على البيئة الجاذبة التي أسهمت في تشكيلها منظومة تشريعية وتنظيمية تتسم بالمرونة والتطور، والعديد من المميزات الأخرى التي تتفرد بها دبي، الأمر الذي يعزّز الفرص المتاحة أمام المستثمرين ومنظمي الفعاليات الرياضية الكبرى.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي بمقر المجلس، حيث أكد أن مجلس دبي الرياضي يواصل العمل مع مختلف الشركاء في الدولة، وكذلك مع الاتحادات الرياضية الدولية والمنظمين العالميين، لتعزيز ودعم نمو قطاع الفعاليات الرياضية، وزيادة أعداد المنظمين والعاملين في هذا القطاع المهم، بما يسهم في نشر ممارسة الرياضة وتقديم فعاليات رياضية متنوعة، تلبّي احتياجات أفراد المجتمع الذين يتطلعون لممارسة الرياضة، ومتابعة نجومهم العالميين في مختلف وأقوى البطولات الدولية.

كما تقدم سموه بالتهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس نادي شباب الأهلي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، وإلى أعضاء مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم، وإلى منتسبي النادي وجماهيره بمناسبة الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، والحصول على اللقب الثامن في تاريخ البطولة.

وشدّد سموه على أن النمو الذي يشهده قطاع الرياضة في دبي وزيادة إسهامه في الناتج المحلي فيها، ينسجم مع الخطة الاستراتيجية لقطاع الرياضة في دبي، والجهود التي يبذلها المجلس على صعيد تطوير الكوادر الوطنية ورفع مستوى الأداء، وتحقيق أفضل النتائج على مستوى جميع المنافسات الوطنية والقارية والدولية، وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة وحرصها على تعزيز مكانة الرياضة وتطوير رياضيينا وكوادرنا الوطنية في جميع المجالات، تعزيزاً لمكانة دبي وجهة نموذجية لاستضافة أبرز البطولات والفعاليات الرياضية العالمية في مختلف الألعاب، مع تسخيرها كافة السبل والمقومات لإنجاحها.

وشهد الاجتماع اعتماد تخصيص جائزة للصحة المدرسية ضمن فئات «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية»، على أن يكون التنافس على الجائزة مفتوحاً لكافة المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي التي يصل عددها إلى 300 مدرسة.

وتم اعتماد أربعة محاور لتقييم الجائزة مع مؤشرات أدائها، وهي: عدد البرامج والمبادرات وورش العمل والحملات التي تقام من أجل الرياضة والصحة، والوقاية من أمراض العصر (الضغط، السمنة، السكري، الأمراض النفسية)، وأسلوب التغذية السليم من خلال المقاصف المدرسية ومدى فاعليتها في تقليل السمنة، وتعدد البرامج الصحية، وإشراك الأسرة والمجتمع في دعم البرامج، وعدد الشراكات الصحية المتعلقة بتقليل السمنة.

منصور بن محمد:

«حريصون على تعزيز مكانة دبي وجهة نموذجية لاستضافة وإنجاح أهم البطولات».

«زيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي لدبي تنسجم مع خطتها الاستراتيجية لقطاع الرياضة».

المشاريع الاستثمارية

اطلع سمو رئيس مجلس دبي الرياضي والأعضاء على تفاصيل المشاريع الاستثمارية لعدد من الأندية، للاستفادة من المساحات المملوكة للأندية، بما يسهم في تطوير منشآت الأندية بأفضل صورة ممكنة، وتحقيق موارد تدعم عمل الأندية وآفاق تطورها. وأكد سموه أهمية دور الاستثمار في عمل الأندية، وأهمية استثمار الموارد والأصول لتحقيق الإضافة الكبيرة لأندية دبي على صعيد تطوير المقار والمنشآت والملاعب وزيادة عائداتها المالية الذاتية التي تدعم عملها، وتحقق خططها وبرامجها التطويرية.

حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير، وأعضاء المجلس: القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، ومريم الحمادي، وهالة بدري، وسامي القمزي، وموزة المري، وجمال حامد المري، وأمين عام المجلس سعيد حارب، ومساعد الأمين العام للمجلس ناصر أمان آل رحمة، حيث تم استعراض العديد من الموضوعات، في مقدمتها الفعاليات الرياضية الدولية المقبلة التي تواصل دبي إطلاقها وتقديمها للعالم أو تنظيمها، بالتعاون مع منظمين عالميين واتحادات رياضية دولية.

اعتماد تشكيل لجنة المرأة والرياضة

تم اعتماد تشكيل لجنة المرأة والرياضة برئاسة هالة يوسف بدري، وفوزية محمد فريدون، نائبة للرئيس، وعضوية: إيمان محمد مراد، وفاطمة بالهول الفلاسي، وشيماء راشد السويدي، ولطيفة عبدالله الشامسي، وديالا علي دمشق، وأمل ماجد المهيري، وعلياء محمد الصافي، مقرّرة اللجنة، وكذلك تم الاطلاع على عدد من الموضوعات الأخرى على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

استضافة بطولات كبرى

تشهد دبي خلال الفترة المقبلة العديد من البطولات الدولية من أبرزها: بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة خلال يونيو المقبل، وكذلك إطلاق الدوري العالمي للبادل، بمشاركة نخبة من نجوم العالم في هذه الرياضة والذي سيقام في صالة كوكا كولا أرينا في يونيو المقبل.

وكذلك تستضيف دبي الدوري العالمي للشطرنج، إلى جانب تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023.

وسيجري خلال مايو الجاري تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر الإمارات للطب الرياضي، بمشاركة أكثر من 600 طبيب ومختص.

تكريم نخبة رواد العمل الرياضي

اطلع الحضور خلال الاجتماع على أداء فرق الأندية وشركات كرة القدم في دبي خلال الموسم الرياضي الجاري والنتائج التي تم تحقيقها، وكذلك الاستعدادات لتنظيم حفل «نموذج دبي للتفوق الرياضي» الذي يتم فيه تكريم نخبة من رواد العمل الرياضي في دبي، تقديراً لجهودهم وعطائهم وبصماتهم التي تركوها في مسيرة العمل الرياضي في دبي ودولة الإمارات، وكذلك الفائزين، وفق الفئات التالية:

الجوائز المؤسسية: أفضل نادٍ رياضي، وأفضل شركة كرة قدم، وأفضل نادٍ نوعي.

الجوائز المتخصصة: أفضل نادٍ/شركة في الكفاءة المؤسسية، وأفضل نادٍ/شركة في الكفاءة المالية، وأفضل مبادرة في الاستثمار الرياضي، وأفضل أكاديمية في رعاية الموهوبين.

أوسمة التفوق: أفضل لاعب ناشئ في كرة القدم، وأفضل لاعب/لاعبة ناشئ في الألعاب الفردية، وأفضل لاعب/لاعبة ناشئ في الألعاب الجماعية، وأفضل لاعب/لاعبة ناشئ من أصحاب الهمم.