سباق «وينغز فور لايف دبي» يجمع 20 مليون درهم لدعم مصابي الحبل الشوكي

جمع سباق «وينغز فور لايف»، والذي أقيم صباح اليوم في مدينة إكسبو دبي، بالتزامن مع 200 سباق أخر جروا مواقع مختلفة من أنحاء العالم في التوقيت ذاته، 20 مليون درهم، ستوجه إلى الأبحاث والمصابين بالحبل الشوكي.

وذلك بمشاركة مواطني ومقيمي وزوار دولة الإمارات، قٌدر عددهم بالالاف.

واستطاع المتسابق أنور مطر، البالغ من العمر 39 عامًا قطع مسافة 37 كلم، ليكون اخر عداء في سباق الإمارات الذي تخطته السيارة الافتراضية التي تطارد العدائين، وكان قد أحدث نقلة نوعية عن نسخة العام 2022، حيث قطع مسافة 12 كلم حينها، بينما حقق المرتبة الأولى عالمياً المتسابق الياباني «جو فكودا».

بدأ مطر رياضة الجري في الإمارات بشكل تنافسي قبل مشاركته في نسخة وينغز فور لايف 2022 والذي يمثل أول مشاركة له على الإطلاق في حدث جري. منذ ذلك الحين، كرّس وقته للتدريب بشكل منتظم، ونجاحاته التي حققها دليل على إرادته وعزيمته.



وبهذه المناسبة، قال أنور مطر: «علينا العمل بجد واجتهاد متواصل، وأن نتحلى بالصبر طوال الوقت، لقد كنت أطمح لقطع مسافة 30 كلم فقط، وكنت على وشك الاستسلام، لكنني شعرت بعدم الرغبة في التوقف، ومواصلة الجري. أنا سعيد حقًا ومن المهم جدًا بالنسبة لي أنني حققت هذه النتيجة في السباق العالمي لوينغز فور لايف، وهو حدث ذات هدف حقيقي وخيري. في هذا الحدث، انتمى لفريق (الركض من أجل الهدف)، وهذا ما نتحدث عنه جميعًا ونسعى لتحقيقه».



وستذهب عائدات رسوم الاشتراك في الحدث والتبرعات مباشرة إلى مؤسسة «وينغز فور لايف»، وهي منظمة غير ربحية ملتزمة بقضية إيجاد علاج لإصابات النخاع الشوكي. ومنذ إقامته للمرة الأولى في العام 2014، شارك أكثر من 900,000 متسابق من الدول المشاركة حول العالم، اذ جمعوا أكثر من 140 مليون درهم لمشاريع بحثية رائدة.