ختام «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو».. الشحي والكثيري يحصدان ذهب الحزام الأسود

أسدل الستار مساء أمس على منافسات بطولة أبوظبي جراند سلام لموسم 2022 - 2023، التي أقيمت في صالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من اللاعبين المصنّفين الأوائل وأساطير اللعبة والأساتذة والناشئين على مستوى العالم، وشهد اليوم الختامي للمنافسات تتويج أبطال فئة المحترفين من حملة الأحزمة: البنفسجي والبني والأسود. وشهد اليوم الختامي لبطولة أبوظبي جراند سلام تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في كافة جولات أبوظبي جراند سلام.

وشملت قائمة المتوّجين بالمراكز الأولى في تصنيف جولات أبوظبي غراند سلام لموسم 2022 - 2023 من حملة الحزام الأسود من السيدات البرازيلية ديانا تيكسيرا لوزن 49 كيلوجراماً، والبرازيلية أنا رودريجز لوزن 55 كيلوجراماً، والبرازيلية جوليا ألفيز لوزن 62 كيلوجراماً، والبرازيلية إزادورا سيلفا لوزن 70 كيلوجراماً، والبرازيلية جابرييلي بيسان لوزن 95 كيلوجراماً، ومن الرجال الإماراتي زايد الكثيري لوزن 56 كيلوجراماً، والإماراتي خالد محمد الشحي ذهبية الحزام الأسود وزن 62 كيلوجراماً، والبرازيلي ليوناردو ماريو لوزن 62 كيلوجراماً، والبرازيلي ميريان ألفيس لوزن 69 كيلوجراماً، والبرازيلي لوكاس بروتاسيو لوزن 77 كيلوجراماً، والبرازيلي جينسن راموس لوزن 85 كيلوجراماً، والبرازيلي كاترييل فيرنان لوزن 94 كيلوجراماً، والبرازيلي ياتان بوينو لوزن 120 كيلوجراماً.

وفي منافسات المحترفين نجحت أكاديمية كوماندو جروب في تحقيق المركز الأول، فيما حلت أكاديمية A.F.N.T في المركز الثاني، ونادي بني ياس في المركز الثالث.