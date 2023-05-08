دبي تستضيف بطولة «الدوري العالمي للبادل»

تستضيف دبي خلال الفترة من 8 إلى 11 من يونيو المقبل منافسات بطولة «الدوري العالمي للبادل»، (وورلد بادل ليغ)، بمشاركة نخبة من أمهر لاعبي البادل في العالم، بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي و«دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي»، و«جدول فعاليات دبي»، حيث سيشهد الحدث الدولي الذي يقام للمرة الأولى في دبي إقامة حفلات ترفيهية بمشاركة مجموعة من أبرز وأشهر الفنانين العالميين.

وذكر بيان صحافي أن «إقامة هذا الحدث الرياضي الدولي في دبي بمشاركة أبطال عالميين في رياضة البادل، تأتي انعكاساً لمكانة دبي وجهة نموذجية لاستضافة أبرز البطولات والفعاليات الرياضية العالمية في مختلف الألعاب، وتسخيرها كافة السبل والمقومات لإنجاحها، بما يسهم في إثراء المشهد الرياضي المزدهر في الإمارة، وتأكيد موقعها في قلب الحراك الرياضي العالمي، مدعومة ببنية تحتية رياضية حديثة، ومرافق مصممة وفق أعلى المعايير الدولية، بما يمنح عشاق الرياضة فرصة متابعة أبرز الفرق والنجوم، ضمن مسابقات تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار ومتابعي تلك الرياضات من مختلف أنحاء المنطقة والعالم».

ويشارك في الحدث الذي يقام في قاعة «كوكا كولا أرينا» في دبي تحت عنوان «أعظم عرض في الملعب»، 24 لاعباً من أبرز نجوم اللعبة يمثلون 4 فرق هي: «جاغوارز»، و«بانثرز»، و«تايغرز»، و«شيتاز»، حيث تضم لائحة المتنافسين أليخاندرا سالازار بينجوتشيا وجيما ترياي المصنّفتين في المرتبة الأولى عالمياً، إضافة إلى أريانا سانشيز وباولا خوسيماريا المصنّفتين في المرتبة الثالثة.