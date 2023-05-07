شباب الأهلي بطلاً لدوري المحترفين 2023

حقق فريق شباب الأهلي لقب دوري المحترفين 2023 رسميا عقب فوزه على بني ياس بنتيجة 2-1 ليصل إلى النقطة 54 ويضمن التتويج باللقب قبل جولة من ختام البطولة مستغلاً تفوقه في المواجهات المباشرة مع الوحدة والعين ليعود لقب الدوري إلى فرسان دبي بعد غياب 7 مواسم من أخر لقب حققه الفريق موسم 2015-2016.

ونجح شباب الأهلي في تحويل تأخره أمام بني ياس بهدف عن طريق ساسا إيفكوفيتش، في الدقيقة 61، حيث نجح اللاعب عزيزجون غانيف، من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 70، وبعدها بـ 3 دقائق نجح يحيي الغساني في إحراز هدف شباب الأهلي من انفراد بالمرمى لتصبح النتيجة 2-1 ويفوز الفريق بلقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه.