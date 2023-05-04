السعدي: لقب الكأس مسك ختام موسم استثنائي لـ«طائرة بني ياس»

قال مدير فريق بني ياس للكرة الطائرة، جاسم السعدي، إن فرحتهم الغامرة بنجاح الفريق في التتويج بلقب كأس رئيس الدولة، وإضافته إلى لقبي الدوري العام وكأس السوبر. وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن لقب الكأس كان مسك ختام موسم استثنائي للفريق، مؤكداً أن بني ياس لن يألو جهداً في العمل على تحقيق مزيد من الألقاب في السنوات القادمة، مبشراً جماهير «السماوي» بأن القادم أفضل.

وأكد السعدي أن الإصرار كان كبيراً من أجل اختتام الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وقال: «كنا نريد إنهاء ما بدأناه بعد التتويج بلقب الدوري العام وكأس السوبر، وذلك بالحصول على لقب الكأس لتحقيق الثلاثية في الموسم الاستثنائي».

وأرجع مدير الفريق عوامل الموسم الناجح للفريق إلى جهود كل المنظومة. وقال: «اللاعبون قدموا جهوداً جبارة، وكذا الجهاز الفني والإدارة والقيادة العليا للنادي، الجميع كان يريد أن يسعد الجماهير التي ظلت تحرص على الوقوف خلف الفريق، كما نحن سعداء بدور الإعلام، ولكن نتمنى المزيد من الاهتمام بتغطية الكرة الطائرة حتى تتبوأ مكانتها في الساحة الخليجية والعربية». وحقق بني ياس لأول مرة في تاريخه الثلاثية، خصوصاً أنها المرة الثانية التي يحقق فيها لقب الكأس، ما يضع «السماوي» تحت تحديات أكبر في الموسم القادم.

واعترف السعدي بأن التحدي الأكبر الآن هو المحافظة على ما تحقق. وقال: «بالعودة للسنوات العشر الماضية، فإن بني ياس كان منافساً ولكن لم يكن يحقق الألقاب، ولكن مع المحافظة على المستوى بدأنا نفوز بها، الفريق لديه منظومة إدارية وهناك عمل فني جبار وأداء قوي من اللاعبين، كما أن الفريق يضم لاعبين مواطنين وأجانب على مستوى عالٍ وهذا ما سيساعدنا على الاستمرارية في حصد الألقاب في السنوات القادمة».

وحول ما إذا كان الحصول على لقبي الكأس والسوبر أمام فريق بحجم العين يضاعف فرحتهم، قال: «العين والنصر وشباب الأهلي والجزيرة هي فرق منافسة لنا، بالنسبة لنا كان الهدف واضحاً وهو حصد الألقاب، وقد شاءت الصدف أن نواجه العين في نهائيين، إذا كان قد فاز علينا فبالتأكيد هو يستحق ذلك، ولكننا قدمنا مستوى جيداً يليق بمكانة فريقنا وحصد اللقبين».

على جانب آخر، احتفل بني ياس مع اللاعبين وطاقم الفريق الأول لكرة الطائرة في مائدة عشاء بالصالة الرياضية في النادي وذلك بعد الفوز بالكأس، وحضر الاحتفال نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية المدير التنفيذي سالم نايف الكثيري، وأعضاء مجلس إدارة شركة الألعاب، وموظفو النادي إلى جانب اللاعبين وأقربائهم.

تغير مرتقب في الجهاز الفني لـ«طائرة العين»

تتجه إدارة فريق العين للكرة الطائرة لإنهاء عقد مدرب الفريق الأول السلوفاكي روستسلاف شوديك بنهاية مسابقة الكأس، ووفقاً لبرنامج «صالات» على قناة دبي الرياضية، فإن النادي يخطط خلال المرحلة المقبلة لتجهيز فريق قادر على المنافسة، بتدعيم صفوف الزعيم بلاعبين جدد ومدرب جديد، قبل وقت كافٍ من انطلاقة الموسم المقبل.

وتأتي التغييرات بناء على تقييم عمل المدرب السلوفاكي ونتائج الفريق بعد نهاية الموسم الحالي؛ إذ خرج «الزعيم» خالي الوفاض من ألقاب الموسم الحالي، على الرغم من وصوله إلى نهائي الكأس والسوبر واحتلال المركز الثالث في بطولة الدوري العام.

• بني ياس أحرز لأول مرة ثلاثية تاريخية بفوزه بلقب الكأس والدوري والسوبر في الطائرة.