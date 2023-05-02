نقطة واحدة تمنح «رويال» درع دوري الدرجة الثالثة

تُوج فريق رويال بطلاً للنسخة الثانية من مسابقة دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023، بعد وصوله إلى النقطة الـ18 بالتعادل السلبي مع فريق إيليت فالكونز، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على ملعب ذا سيفنز بدبي، ضمن مباريات المرحلة الثانية والأخيرة من المسابقة.

وحقق فريق الظاهرة الفوز على فريق جرين هيرونز بهدف دون مقابل، فيما فاز فريق النجوم على الوثبة بهدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الدور ذاته.

وحصد فريق الظاهرة لقب وصيف مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، كما تأهل فريق إيليت فالكونز صاحب المركز الثالث «17 نقطة»، وفريق النجوم في المركز الرابع «10 نقاط»، إلى مسابقة دوري الدرجة الثانية في الموسم الرياضي المقبل، شريطة استيفائهم المعايير المطلوبة.

شارك في مسابقة دوري الدرجة الثالثة للموسم الحالي 15 فريقاً، تم توزيعها على مجموعتين، بواقع ثمانية فرق في المجموعة الأولى، وسبعة فرق في المجموعة الثانية، بعدها قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ الأول من نوفمبر الماضي، شطب جميع نتائج فريق سبورتي إف سي في المسابقة، بسبب تخلفه عن حضور مباراتين دون تقديم عذر مقبول، لتصبح المجموعة الثانية ستة فرق فقط.

وخاضت الفرق المشاركة مباريات الدور الأول بنظام الذهاب والإياب، وبعد ختام جولات الدور الأول، ووفقاً للائحة المسابقة، تأهلت ستة فرق من المجموعتين الأولى والثانية إلى الدور الثاني للمسابقة وهي: إيليت فالكونز والظاهرة وجرين هيرونز من المجموعة الأولى، ورويال والوثبة والنجوم من المجموعة الثانية. وخاضت الفرق الستة مباريات الدور الثاني بنظام الدوري من مرحلتين (ذهاباً وإياباً)، وتأهلت الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى إلى مسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2023-2024.

يذكر أن فريق رويال خاض طوال الموسم 20 مباراة، فاز في 10 وتعادل في سبع وخسر ثلاث مباريات.

وبرز في صفوف الفريق أكثر من لاعب، من بينهم حارس المرمى إسلام خالد، وهداف الفريق السنغالي اوسينو تال، القادم من دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني.

وأشاد مالكا النادي، محمد علي بوجسيم والمصري محمد بغدادي، بمستوى الفريق، والخطط التي يسير عليها لبناء فريق قوي قادر على المنافسة، بعد التعاقد مع لاعبين بمستوى عالٍ، وجهاز فني متميز، مهد إلى الصعود لدوري الدرجة الأولى.

وأوضحا في تصريحات صحافية أن ما حدث يعكس رؤية الإدارة في الوجود مستقبلاً في عالم الكبار ودوري المحترفين.

الفرق المتأهلة إلى دوري الدرجة الثانية

1 – رويال بطل الدوري.

2 – الظاهرة وصيف الدوري.

3 – إيليت فالكونز صاحب المركز الثالث.

4 – النجوم صاحب المركز الرابع.