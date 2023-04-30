راشد بن حميد: دعم القيادة الرشيدة يمكّن الرياضيين من تحقيق الإنجازات

تقدم اتحاد كرة القدم بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، على حضور سموه نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي جمع فريقي الشارقة والعين في استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، مساء أول من أمس.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم: «إن القيادة الرشيدة لدولتنا، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تقدم دعماً كبيراً للرياضة، لغرض تطوير منظومة العمل، وتمكين الرياضيين من تحقيق الإنجازات الرياضية في المنافسات التي يشاركون فيها، ونحن ممتنون لهذا الدعم اللامحدود».

وثمّن رئيس الاتحاد الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للرياضة بصورة عامة، وكرة القدم على وجه الخصوص، مؤكداً أن حضور سموه نهائي كأس رئيس الدولة، أعطى العرس الكروي نجاحاً إضافياً، وجعله أكثر بهاءً، خاصة في ظل الحضور الجماهيري غير المسبوق.

وأضاف: «شهدناعرساً كروياً بهياً، وتنظيماً احترافياً، ومستوى فنياً يليق بنهائي أغلى البطولات، كان نهائي موسم 2022-2023 يوماً مميزاً، سيبقى محفوراً في ذاكرة التاريخ الكروي».

وقدم رئيس الاتحاد التهنئة إلى فريق الشارقة بمناسبة تتويجه باللقب الثاني على التوالي، والـ10 في تاريخه، مشيداً في الوقت ذاته، بأداء فريق العين، الذي جعل النهائي مثيراً من الناحية الفنية، مؤكداً أن هذه المباراة بلغت مستوى فنياً متقدماً، مشيراً إلى أن أداء الفريقين أسعد محبي كرة القدم داخل الملعب وخارجه.